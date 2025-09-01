< sekcia Šport
Rusnákov Seattle zdolal vo finále Ligového pohára Inter Miami s Messim
Seattle poslal do vedenia v 26. minúte útočník Osaze De Rosario, triumf domáceho tímu poistil v 82. minúte z penalty Alexander Roldan a na konečných 3:0 uzavrel Paul Rothrock.
Autor TASR
Seattle 1. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Albert Rusnák sa v noci na pondelok radoval zo zisku trofeje v Ligovom pohári. Jeho tím Seattle Sounders triumfoval vo finálovom stretnutí nad Interom Miami v zostave s hviezdnym argentínskym útočníkom Lionelom Messim hladko 3:0.
