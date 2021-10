Rusnákove dva góly nestačili Realu k bodom v súboji so San Jose

New York 31. októbra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák strelil dva góly Realu Salt Lake v sobotnom zápase zámorskej MLS na domácom ihrisku do siete San Jose Earthquakes. Ani tie však Realu nestačili k víťazstvu, keď prehral 3:4.



Slovenský stredopoliar a kapitán Realu otvoril skóre v 9. minúte a v nadstavenom čase už len skorigoval prehru. Pre dvadsaťsedemročného stredopoliara to bol už deviaty a desiaty presný zásah v prebiehajúcej ligovej sezóne. Rusnák má v 32 dueloch základnej časti na konte aj 10 asistencií. Salt Lake figuruje na 7. mieste Západnej konferencie na pozícii zaručujúcej účasť v play off.