Rusnákovo Seattle nedosiahlo na finále, slovenský futbalista sa zranil

New York 1. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Albert Rusnák nedohral semifinálový zápas play off v zámorskej MLS. Jeho tím Seattle Sounders prehral v noci na nedeľu s Los Angeles Galaxy 0:1, tridsaťročný ofenzívny stredopoliar opustil ihrisko pre zranenie v 69. minúte.



V druhom semifinálovom zápase zvíťazil New York Red Bulls nad Orlandom 1:0. Finálový zápas medzi New Yorkom a LA Galaxy je na programe 7. decembra.