Rusov predĺžil kontrakt so Spartakom Trnava do leta 2022

Trnava 3. mája (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dobrivoj Rusov bude aj naďalej obliekať dres Spartaka Trnava. Ako informoval oficiálny web fortunaligistu, Rusov predĺžil kontrakt s klubom o ďalšie dve sezóny až do leta 2022.



"Teší ma, že klub o mňa prejavil záujem. Najmä v tejto situácii, keď nikto nemá nič isté. Som rád, že sa naše predstavy stretli a dohodli sme sa na predĺžení zmluvy. Pre mňa je to šanca vrátiť niečo klubu, ktorý mi pomohol a dal mi šancu hrať najvyššiu súťaž," citovala 27-ročného brankára webstránka "červeno-čiernych".



Rusov je odchovanec trnavskej Lokomotívy, ale ešte v dorasteneckom veku prestúpil do Spartaka. Debut v najvyššej súťaži okúsil ako 19-ročný v roku 2012 a pomerne rýchlo sa udomácnil v trnavskej bránke. Bol aj jednotkou v slovenskej dvadsaťjednotke a svojimi výkonmi si v roku 2015 vypýtal prvý zahraničný prestup do poľského Piastu Gliwice. V Poľsku strávil tri sezóny a v roku 2018 sa vrátil do Spartaka, kde najskôr počas jesene kryl chrbát Martinovi Chudému a po jeho odchode sa stal znova jednotkou. V prerušenom ročníku odchytal za "andelov" 21 fortunaligových zápasov, sedemkrát si udržal čisté konto.



"Mali sme o 'Doba' záujem a prvé rozhovory začali už počas sústredenia v Turecku. Dozrel futbalovo aj ľudsky a považujeme ho za jedného z našich najhodnotnejších hráčov, preto je pochopiteľné, že sme sa ho snažili zmluvne zaviazať. Odvádza pre nás cenné služby, ako brankár stále napreduje a Spartak preňho nemusí byť posledná štácia," tvrdí športový riaditeľ klubu Andrej Kostolanský.



Rusov sa v minulom roku podieľal na zisku Slovnaft Cupu, keď vo finále vychytal jedenástkový rozstrel proti Žiline. V tejto sezóne bol úspešný aj v Európskej lige proti Radniku Bijelina. Penaltový špecialista získal v minulom roku ocenenie Andel roka pre najlepšieho hráča klubu.