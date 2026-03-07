Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Russell vyhral kvalifikáciu na VC Austrálie, Verstappen mal haváriu

Britský pilot F1 George Russell na trati v kvalifikácii na úvodnú Veľkú cenu Austrálie v Melbourne 7. marca 2026. Foto: TASR/AP

Russell vyhral kvalifikáciu časom 1:18,518 minúty, o 0,293 s pred Antonellim.

Autor TASR
Melbourne 7. marca (TASR) - Britský pilot F1 George Russell bol najrýchlejší v kvalifikácii na úvodnú Veľkú cenu Austrálie. V prvom rade na štarte v nedeľu ho doplní jeho tímový kolega z Mercedesu Kimi Antonelli.

Štvornásobný majster sveta Max Verstappen z Holandska havaroval, druhý pilot Red Bullu Isack Hadjar obsadil tretie miesto. Zo štvrtého vyštartuje Charles Leclerc na Ferrari. Z tretieho radu začnú úvodné preteky nového ročníka Oscar Piastri a úradujúci majster sveta Lando Norris na McLarenoch.

Russell vyhral kvalifikáciu časom 1:18,518 minúty, o 0,293 s pred Antonellim. „Skvelý deň. Vedeli sme, že v tomto aute sa skrýva veľký potenciál. Som šťastný, že budem maž po boku Kimiho. Tím odviedol skvelú prácu v garáži,“ povedal. Devätnásťročný Antonelli mal pritom haváriu v poslednom tréningu, no jeho mechanici mu dokázali dať auto dokopy a vrátil sa tri minúty pred koncom prvej časti kvalifikácie. „Bol to veľmi stresujúci deň, mechanici sú hrdinovia,“ vyhlásil.
