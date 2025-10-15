Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Russell a Antonelli budú jazdiť za Mercedes aj v budúcej sezóne

Na snímke George Russell. Foto: TASR/AP

Obaja jazdci sú odchovancami stajne.

Autor TASR
Brackley 15. októbra (TASR) - George Russell a Kimi Antonelli budú aj v budúcej sezóne jazdiť za tím formuly 1 Mercedes. Brit i Talian sa dohodli na predĺžení kontraktu.

Obaja jazdci sú odchovancami stajne. „Nebola tu otázka či, ale iba kedy. Chceli sme si dať načas, aby sme dohodu pripravili dôkladne a uistili sa, že bude k spokojnosti všetkých strán,“ uviedol v stredu výkonný riaditeľ tímu Toto Wolff podľa AP. V uplynulom období sa objavili špekulácie, že Mercedes váha s podpisom nových kontraktov, pretože sa snaží získať do svojich služieb Maxa Verstappena z Red Bullu. Holanďan však potvrdil, že u svojho doterajšieho zamestnávateľa zostáva.
