Russell bol najrýchlejší v kvalifikácii šprintu pred VC Číny
Víťaz úvodnej VC Austrálie mal najlepší čas už v tréningu a konkurenciu nechal za sebou aj v následnej kvalifikácii.
Autor TASR
Šanghaj 13. marca (TASR) - Britský pilot George Russell na Mercedese bol najrýchlejší v kvalifikácii šprintu pred Veľkou cenou Číny.
Víťaz úvodnej VC Austrálie mal najlepší čas už v tréningu a konkurenciu nechal za sebou aj v následnej kvalifikácii. V nej dosiahol čas 1:31,520 minúty a o 0,289 sekundy zdolal tímového kolegu Kimiho Antonelliho z Talianska. Tretí bol úradujúci majster sveta Lando Norris na McLarene (+0,621 s). V sobotňajšom šprinte ho doplní v druhom rade Lewis Hamilton na Ferrari. Z tretieho odštartujú Oscar Piastri na McLarene a Charles Leclerc na druhom Ferrari.
Štvornásobný majster sveta Max Verstappen na Red Bulle bol ôsmy s mankom až 1,734 sekundy na Russella.
