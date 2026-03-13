Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Russell bol najrýchlejší v tréningu pred VC Číny

Britský jazdec Mercedesu George Russell počas prvého tréningu pred Veľkou cenou Číny Formule 1 v Šanghaji v Číne v piatok 13. marca 2026. Foto: TASR/AP

Víťaz úvodnej VC Austrálie dosiahol čas 1:32,741 minúty a o 0,120 s zdolal svojho tímového kolegu Kimiho Antonelliho z Talianska.

Šanghaj 13. marca (TASR) - Britský pilot George Russell na Mercedese bol najrýchlejší v piatkovom jedinom tréningu pred Veľkou cenou Číny.

Víťaz úvodnej VC Austrálie dosiahol čas 1:32,741 minúty a o 0,120 s zdolal svojho tímového kolegu Kimiho Antonelliho z Talianska. Tretí najlepší čas dosiahol úradujúci majster sveta Lando Norris na McLarene (+0,555 s).
