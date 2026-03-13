< sekcia Šport
Russell bol najrýchlejší v tréningu pred VC Číny
Autor TASR
Šanghaj 13. marca (TASR) - Britský pilot George Russell na Mercedese bol najrýchlejší v piatkovom jedinom tréningu pred Veľkou cenou Číny.
Víťaz úvodnej VC Austrálie dosiahol čas 1:32,741 minúty a o 0,120 s zdolal svojho tímového kolegu Kimiho Antonelliho z Talianska. Tretí najlepší čas dosiahol úradujúci majster sveta Lando Norris na McLarene (+0,555 s).
