Russell najrýchlejší v kvalifikácii šprintu pred VC Kanady

Na snímke George Russell. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Montreal 23. mája (TASR) - Britský pilot F1 George Russell bol najrýchlejší v nočnej kvalifikácii šprintu pred VC Kanady. Jazdec Mercedesu triumfoval na okruhu v Montreali pred svojím tímovým kolegom a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim o 0,068 sekundy.

Z druhého radu budú štartovať jazdci McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri. Za nimi pôjdu ďalší tímoví kolegovia z Ferrari a Red Bullu. Šprint je na programe o 18.00 SELČ.
