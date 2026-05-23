Russell najrýchlejší v kvalifikácii šprintu pred VC Kanady
Autor TASR
Montreal 23. mája (TASR) - Britský pilot F1 George Russell bol najrýchlejší v nočnej kvalifikácii šprintu pred VC Kanady. Jazdec Mercedesu triumfoval na okruhu v Montreali pred svojím tímovým kolegom a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim o 0,068 sekundy.
Z druhého radu budú štartovať jazdci McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri. Za nimi pôjdu ďalší tímoví kolegovia z Ferrari a Red Bullu. Šprint je na programe o 18.00 SELČ.
