Russell vyhral kvalifikáciu na VC Kanady, Verstappen mal rovnaký čas

Veľká cena Kanady F1 - kvalifikácia:



1. George Russell (V. Brit./Mercedes) 1:12,000 min, 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) rovnaký čas, 3. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +0,021 s, 4. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +0,103, 5. Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls) +0,178, 6. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +0,228, 7. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +0,280, 8. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +0,414, 9. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +0,701, 10. Alexander Albon (Thaj./Williams) +0,796



Montreal 9. júna 2024 (TASR) - Britský motoristický pretekár George Russell vyhral kvalifikáciu F1 na VC Kanady v Montreale a zabezpečil Mercedesu prvú pole position v tejto sezóne. V sobotnej kvalifikácii na okruhu Gillesa Villeneuva dosiahol čas 1:12,000 minúty, ktorý mal aj druhý obhajca titulu a líder seriálu Max Verstappen z Red Bullu. Brit však vyštartuje z prvého miesta, pretože tento čas stanovil ako prvý.Je to druhýkrát, čo v kvalifikácii F1 zaznamenali minimálne dvaja jazdci na tisíciny rovnaký čas. Naposledy sa to stalo na VC Európy 1997, keď Michael Schumacher, Jacques Villeneuve a Heinz-Harald Frentzen zajazdili identické časy v boji o pole position. Prvé priečku vtedy získal Kanaďan Villeneuve.Russell vyhral kvalifikáciu len druhýkrát v kariére. Predtým to dokázal pred dvoma rokmi v Maďarsku. Z druhého radu odštartuje v nedeľu (20.00 SELČ) Lando Norris, ktorý obsadil na McLarene tretiu priečku (+0,021). Štvrtý bol jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri (+0,103).Priebežne piaty v celkovom poradí Mexičan Sergio Perez na Red Bulle prekvapujúco nepostúpil do Q2 a vyštartuje až zo 16. miesta. Nedarilo sa ani Ferrari, keď sa ani jeden jazdec nedostal do tretieho kvalifikačného kola. Talianskemu tímu sa to stalo prvýkrát od roku 2021. Monačan Charles Leclerc skončil len na 11. priečke a jeho tímový kolega Španiel Carlos Sainz bol hneď za ním na 12. pozícii.