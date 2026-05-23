Russell vyhral šprint v Kanade pred Norrisom a Antonellim
Autor TASR
Montreal 23. mája (TASR) - Britský pilot F1 George Russell triumfoval v sobotnom šprinte na Veľkej cene Kanady. V cieli mal viac ako sekundový náskok pred krajanom a úradujúcim majstrom sveta Landom Norrisom z McLarenu. Tretí finišoval Russellov tímový kolega a líder šampionátu Talian Kimi Antonelli (+1,843 s).
Russell využil pole position, ktoré si vypracoval v kvalifikácii a vyhral šprint druhýkrát v sezóne. Vedenie v šampionáte si udržal Antonelli, ktorý počas sobotňajších pretekov trikrát vyletel z trate. Devätnásťročný Talian má na čele celkového poradia jazdcov 18-bodový náskok pred Russellom.
Veľká cena Kanady je na programe v nedeľu od 22.00 SEČ.
výsledky šprintu VC Kanady:
1. George Russell (V.Brit./Mercedes) 28:50,951 min., 2. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +1,272 s, 3. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +1,843, 4. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +9,797, 5. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +9,929, 6. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +10,545, 7. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +15,935, 8. Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls) +29,710, 9. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +31,621, 10. Carlos Sainz (Šp./Williams)
