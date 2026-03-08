< sekcia Šport
Russell vyhral v Austrálii pred Antonellim: Je to skvelé
Pre Russella to bolo šieste víťazstvo v kariére, premiérové v otváracích pretekoch sezóny aj na VC Austrálie.
Autor TASR
Melbourne 8. marca (TASR) - Britský pretekár George Russell vyhral v nedeľu úvodnú Veľkú cenu tohto ročníka formuly 1 v austrálskom Melbourne. Jazdec Mercedesu triumfoval pred talianskym tímovým kolegom Kimim Antonellim a Monačanom Charlesom Leclercom na Ferrari. Pre Mercedes to bolo prvé double od novembra 2024. Úradujúci majster sveta, Brit Lando Norris na McLarene, obsadil piatu pozíciu.
Pre Russella to bolo šieste víťazstvo v kariére, premiérové v otváracích pretekoch sezóny aj na VC Austrálie, kde víťaz berie trofej v podobe repliky volantu Austrálčana Jacka Brabhama – jediného pilota, ktorý dokázal získať titul vo vlastnom tíme. Na najvyššom stupni stál naposledy v októbri, čo bolo zároveň aj posledné víťazstvo Mercedesu. Ten sa javí ako veľký konštruktérsky favorit tejto sezóny s rapídne novými pravidlami. Továrenská stajňa disponuje lepším kompresným pomerom, ktorý znamená vyšší výkon a nariadené má odstrániť tento prvok v priebehu jari. To je necelá tretina sezóny.
Napriek účasti 22 jazdcov premiérovo do roku 2016 ich na štartovom rošte stálo opäť len 20. Hülkenberg na Audi nenastúpil v dôsledku technických problémov a domáci Piastri na McLarene havaroval cestou z boxov na štart. Tomu predchádzala procedúra túrovania motorov, ktorá súvisí s novými pravidlami a potrebou dostať pohonné jednotky do otáčok. Prekvapivým lídrom sa v úvode stal Leclerc na Ferrari, ktorý štartoval zo štvrtého miesta. Russellov Mercedes W17 mal dobrú rýchlosť v čistom vzduchu, no súpera na Ferrari nevedel predbehnúť, aj keď s ním držal krok. Novinkou pre všetkých bol manažovanie energie vznikajúcej rekuperáciou a nemožnosť predbiehať súpera v čase jej úplného poklesu. Novinkou bolo aj active aero, možnosť otvoriť zadné krídlo v každom kole päťkrát. To je veľký rozdiel oproti predošlému systému DRS, ktorý mohli jazdci použiť len pri pokuse o predbiehanie a v závislosti od okruhu maximálne trikrát v jednom kole.
V jedenástom kole prišlo k ďalšiemu odstúpeniu, keď vypovedala Hadjarovi na Red Bulle službu hydraulika. Virtuálny safety car využilo niekoľko jazdcov vrátane štvorice z popredných tímov - Russell, Antonelli, Norris, Verstappen. K mechanikom nepochopiteľne nezamierilo ani jedno Ferrari, ktoré tak zostali na čele. Hadjar štartoval z najlepšej pozícii v kariére (3) a mal tak zarobené na vylepšenie svojho kariérneho maxima, ktorým je tretie miesto. Šancu na reparát mala talianska stajňa znova v 18. kole, keď odstúpil Bottas z nového tímu Cadillac. Ani tejto šance sa nechytili – do boxov nezamieril ani jeden jazdec pri prvej príležitosti a následne bol vjazd do pit lane uzavretý, keďže cezeň maršali odtláčali Cadillac. Využiť to stihol Verstapppen, pre ktorého to bola prvá zastávka. Vedúci Leclerc nakoniec zamieril k mechanikom v 25. kole, pričom Hamilton zostal na trati ako líder. To sa zmenilo v 28. kole v deviatej zákrute, keď išiel naspäť na prvé miesto Russell a sedemnásobný šampión prezúval hneď potom, čo znamenalo druhé miesto pre ďalší Mercedes s Antonellim.
V 35. kole zamieril k mechanikom druhý raz Norris a bolo otázne, či k tomuto kroku pristúpia aj súperi. Ako prvý a jediný nasledoval jeho príklad Verstappen a klesol práve za Brita. Od súperov vpredu delilo dvojicu viac ako pol minúty. Najlepšia štvorka prišla do cieľa v poradí po pit stopoch Ferrari a Hamilton vyrovnal najlepší výsledok s talianskom tímom v hlavných pretekoch - štvrté miesto. Za Norrisom a Verstappenom bral siedme miesto ako „best of the rest“ Bearman na Haase. Za ním bol Lindblad, ktorý tak dokázal bodovať pri debute. To isté sa podarilo Audi, pre ktoré získal dva body deviaty Bortoleto. Posledný majstrovský bod vybojoval Gasly na Alpine, čo nebol zlý štart pre posledný tím minulej sezóny. Svoju daň s novými monopostami si vybrala aj spoľahlivosť, keď nedokončilo šesť jazdcov. Okrem spomínanej štvorice nevidel šachovnicovú vlajku ani jeden z pilotov Aston Martinu a z pretekov odstúpili Alonso aj Stroll.
Hlasy po pretekoch /zdroj: F1 TV/:
George Russell, víťaz: „Je to skvelé, od začiatku to bol veľký súboj. Vedeli sme, že to bude výzva a mal som tesný súboj s Charlesom. Ďakujem tímu za túto výhru. Som rád, že si preteky ľudia užili, keď sa dostal predomňa, bolo náročné to udržať.“
Kimi Antonelli, 2. miesto: „Je to najlepší začiatok v aký sme mohli dúfať. Štart bol zlý, stratili sme rýchlosť aj pozície. Celkovo to však boli dobré preteky a v závere sme mali dobrú rýchlosť. Teším sa na ďalšie v Číne. V úvode to bolo skvelé pretekanie, predbiehanie a zábava.“
Charles Leclerc, 3. miesto: „Boli to veľmi náročné preteky. Nikto nevedel, čo očakávať od štartu a nikto nevedel ani to, čo s týmito novými autami očakávať od súbojov. Tretie miesto bolo naším dnešným maximom. Svetlá na štarte zhasli možno príliš rýchlo. Mercedes sa javil rýchlejšie, no nie až tak ako včera. Nie som si však istý, či by sme bez virtuálneho safety caru boli v hre o výhru dlhšie.“
