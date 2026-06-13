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Russell zvíťazil v kvalifikácii na VC Katalánska
Pre 28-ročného Russella je to tretia pole position v sezóne a deviata v kariére.
Autor TASR
Barcelona 13. júna (TASR) - Brit George Russell na Mercedese zvíťazil v kvalifikácii na Veľkú cenu Katalánska monopostov F1. V nedeľňajších pretekoch ho v prvom rade doplní krajan Lewis Hamilton na Ferrari. Tretí najlepší čas dosiahol líder priebežného poradia Talian Andrea Kimi Antonelli na Mercedese, ktorý sa prvýkrát v sezóne nedostal do prvého radu.
Pre 28-ročného Russella je to tretia pole position v sezóne a deviata v kariére. Potrdil tým kvalifikačnú dominanciu Mercedesov v prebiehajúcej sezóne, keďže jazdci tejto stajne získali pole position vo všetkých siedmich kvalifikáciách. „Mysleli sme si, že to dnes bude medzi nami a McLarenmi, ale Lewis nás prekvapil. Je skvelé byť na pole position Zajtra nás čakajú zaujímavé preteky,“ uviedol Russell. Na štarte sa vedľa neho postaví bývalý tímový kolega Hamilton. „Je to pre mňa náročný víkend. Vynechal som prvý tréning, takže som potom zaostával. Ďakujem všetkým z tímu za pomoc. Dúfam, že sa v pretekoch dokážeme udržať medzi najlepšími,“ konštatoval Hamilton.
Kvalifikácia na Veľkú cenu Katalánska:
1. George Russell (V. Brit./Mercedes) 1:14,679 min., 2. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +0,064 sek., 3. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,319, 4. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +0,322, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,342, 6. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +0,398, 7. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +0,411, 8. Liam Lawson (N. Zél./RB) +1,863, 9. Nico Hülkenberg (Nem./Audi) +1,978, 10. Charles Leclerc (Mon./Ferrari)
Pre 28-ročného Russella je to tretia pole position v sezóne a deviata v kariére. Potrdil tým kvalifikačnú dominanciu Mercedesov v prebiehajúcej sezóne, keďže jazdci tejto stajne získali pole position vo všetkých siedmich kvalifikáciách. „Mysleli sme si, že to dnes bude medzi nami a McLarenmi, ale Lewis nás prekvapil. Je skvelé byť na pole position Zajtra nás čakajú zaujímavé preteky,“ uviedol Russell. Na štarte sa vedľa neho postaví bývalý tímový kolega Hamilton. „Je to pre mňa náročný víkend. Vynechal som prvý tréning, takže som potom zaostával. Ďakujem všetkým z tímu za pomoc. Dúfam, že sa v pretekoch dokážeme udržať medzi najlepšími,“ konštatoval Hamilton.
Kvalifikácia na Veľkú cenu Katalánska:
1. George Russell (V. Brit./Mercedes) 1:14,679 min., 2. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +0,064 sek., 3. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,319, 4. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +0,322, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,342, 6. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +0,398, 7. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +0,411, 8. Liam Lawson (N. Zél./RB) +1,863, 9. Nico Hülkenberg (Nem./Audi) +1,978, 10. Charles Leclerc (Mon./Ferrari)