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Russellová zlepšila svetový rekord na 100 m prek. na 12,09

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Na snímke Masai Russellová. Foto: TASR/AP

Dvadsaťšesťročná úradujúca olympijská šampiónka na krátkych prekážkach potvrdila svoju kvalitu, keď v sezóne nebola od prekonania svetového rekordu ďaleko.

Autor TASR
,aktualizované 
Zürich 27. augusta (TASR) - Americká atlétka Masai Russellová zlepšila na štvrtkovom mítingu Diamantovej ligy v Zürichu svetový rekord v behu na 100 m prek. na 12,09 s. Doterajšie historické maximum prekonala o tri stotiny sekundy, Tobi Amusanová z Nigérie v roku 2022 na MS Eugene zaznamenala čas 12,12.

Dvadsaťšesťročná úradujúca olympijská šampiónka na krátkych prekážkach potvrdila svoju kvalitu, keď v sezóne nebola od prekonania svetového rekordu ďaleko. Jej svetový výkon roka z mája zo Sia-menu bol iba o dve stotiny sekundy pomalší. V Zürichu pri úplnom bezvetrí zdolala v priamom súboji doterajšiu rekordérku Amusanovú, ktorá dobehla druhá za 12,23. Tretia skončila Holanďanka Nadine Visserová za 12,34.



Diamantová liga v Zürichu - výsledky:

Ženy

100 m prek.: 1. Masai Russellová (USA) 12,09 - svetový rekord, 2. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,23, 3. Nadine Visserová (Hol.) 12,34
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