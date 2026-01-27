Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 27. január 2026Meniny má Bohuš
< sekcia Šport

Rust dostal trojzápasový dištanc za nedovolený úder do hlavy Boesera

.
Conor Garland (8) z Vancouver Canucks a Bryan Rust (17) z Pittsburgh Penguins počas hokejového zápasu NHL vo Vancouveri v Britskej Kolumbii v nedeľu 25. januára 2026. Foto: TASR/AP

Rust v záverečných sekundách stretnutia nešetrne trafil Boesera pravým ramenom do hlavy v momente, keď to jeho súper vôbec nečakal.

Autor TASR
New York 27. januára (TASR) - Útočník Pittsburghu Penguins Bryan Rust si v zámorskej hokejovej NHL nezahrá v najbližších troch zápasoch. Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť ho v utorok potrestalo za jeho zákrok na Brocka Boesera v nedeľnom dueli s Vancouverom Canucks.

Rust v záverečných sekundách stretnutia nešetrne trafil Boesera pravým ramenom do hlavy v momente, keď to jeho súper vôbec nečakal. Ligová disciplinárka to posúdila ako nedovolený úder do hlavy. Krídelník „tučniakov“ vynechá zápasy s Chicagom, New Yorkom Rangers a Ottawou, do zostavy sa môže vrátiť až v utorok proti New Yorku Islanders. Okrem stopky mu strhnú z platu 80.078 dolárov, ktoré poputujú do hráčskeho rezervného fondu. Boeser pre zranenie vynechá minimálne týždeň, informovala AP.
.

Neprehliadnite

PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, SNS na prahu zvoliteľnosti

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami