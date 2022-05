Rust podpísal s Pittsburghom nový šesťročný kontrakt

New York 22. mája (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL Pittsburgh Penguins uzavrel nový šesťročný kontrakt v celkovej hodnote 30,75 milióna dolárov s útočníkom Bryanom Rustom. Ročne si podľa nhl.com zarobí 5,125 milióna. Tridsaťročný Rust by sa v lete stal nechráneným voľným hráčom.



Američan nazbieral v základnej časti 58 bodov (24+34) v 60 zápasoch a vytvoril si kariérne maximum. Pravý kridelník bol tretí najlepší strelec a štvrtý najproduktívnejší hráč Penguins. Väčšinu sezóny nastupoval v prvej formácii s centrom Sidneym Crosbym a Jakeom Guentzelom. V play off pridal osem bodov (2+6) v siedmich dueloch, “tučniaci” vypadli v prvom kole s New Yorkom Rangers (3:4).



“Bryan je príkladom toho, čo znamená byť pittsburským tučniakom. Vypracoval sa na všetranného hráča a lídra nášho tímu. Má vodcovské schopnosti a ako dvojnásobný víťaz Stanley Cupu aj množstvo skúseností,” povedal na jeho adresu pre nhl.com generálny manažér tímu Ron Hextall.



Pittsburgh draftoval Rusta v treťom kole z 80. miesta v roku 2010. V 424 zápasoch základnej časti nazbieral 270 bodov (124+146), v 79 dueloch play off pridal 35 bodov (21+14). S Penguins sa tešil zo zisku Stanley Cupu v rokoch 2016 a 2017.