Rutta sa po ôsmich rokoch v NHL vracia do Európy, mieri do Švajčiarska
V minulej sezóne pôsobil Rutta v San Jose Sharks, v 54 zápasoch strelil tri góly a pridal šesť asistencií.
Autor TASR
Ženeva 25. augusta (TASR) - Český hokejový obranca Jan Rutta sa po ôsmich rokoch v zámorskej NHL vracia do Európy. Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu a majster sveta z roku 2024 podpísal dvojročnú zmluvu so švajčiarskym tímom Servette Ženeva. Informáciu na svojom webe priniesol účastník najvyššej súťaže NLA.
Tridsaťpäťročný Rutta bol v rámci NHL neobmedzeným voľným hráčom po tom, ako mu vypršal trojročný kontrakt s ročným zárobkom 2,75 milióna dolárov. Po takmer dvoch mesiacoch od otvorenia trhu s voľnými hráčmi nebol o jeho služby záujem a preto sa rozhodol pre návrat do Európy.
V minulej sezóne pôsobil Rutta v San Jose Sharks, v 54 zápasoch strelil tri góly a pridal šesť asistencií. V NHL začal v sezóne 2017/18 v drese Chicaga Blackhawks, neskôr hral za Tampu Bay Lightning, Pittsburgh Penguins a Sharks.
V 417 zápasoch základnej časti strelil 23 gólov a zaznamenal 75 asistencií. V 49 dueloch play off pridal tri góly a nazbieral 11 bodov. V rokoch 2020 a 2021 sa tešil zo zisku Stanley Cupu v drese Lightning.
