Rutten už nie je tréner Curacaa, na lavičku sa možno vráti Advocaat
Pod Ruttenom tím prehral v marci dva prípravné zápasy s Austráliou i Čínou a hráči údajne žiadali návrat Advocaata
Willemstad 11. mája (TASR) - Holanďan Fred Rutten už nie je tréner futbalovej reprezentácie Curacaa. Na lavičku účastníka blížiacich sa MS sa podľa AP pravdepodobne vráti jeho krajan Dick Advocaat, ktorý sa vo februári vzdal funkcie z dôvodu vážnych zdravotných problémov svojej dcéry.
Pod Ruttenom tím prehral v marci dva prípravné zápasy s Austráliou i Čínou a hráči údajne žiadali návrat Advocaata. „Je mi ľúto, ako sa veci vyvinuli, ale prajem všetkým všetko najlepšie,“ uviedol v pondelok Rutten vo vyhlásení, ktoré zverejnila Futbalová federácia Curacaa. Predtým trénoval aj holandské tímy Twente, PSV Eindhoven a Feyenoord a nemecký klub Schalke 04.
Curacao sa pri svojej premiére na svetovom šampionáte stretne v základnej skupine s Nemeckom, Ekvádorom a Pobrežím Slonoviny.
