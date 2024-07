Alcaraz úspešne vykročil za obhajobou titulu vo Wimbledone

muži - dvojhra - 1. kolo:



Miomir Kecmanovič (Srb.) - Sumit Nagal (Ind.) 6:2, 3:6, 6:3, 6:4,

Jannik Sinner (Tal.-1) - Yannick Hanfmann (Nem.) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3,

Tommy Paul (USA-12) - Pedro Martinez (Šp.) 6:2, 6:1, 4:6, 6:3,

Otto Virtanen (Fín.) - Max Purcell (Austr.-) 6:3, 6:2, 6:2,

Lorenzo Sonego (Tal.) - Mariano Navone (Arg.-31) 6:4, 7:6 (2), 6:4,

Tallon Griekspoor (Hol.-27) - Daniel Elahi Galan (Kol.) 7:6 (3), 6:3, 6:4,

Aleksandar Vukič (Austr.) - Sebastian Ofner (Rak.) 6:7 (9), 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (8),

Arthur Cazaux (Fr.) - Zizou Bergs (Belg.) 6:1, 6:4, 6:7 (2), 6:7 (4), 7:6 (8),

Gael Monfils (Fr.) - Adrian Mannarino (Fr.-22) 6:4, 3:6, 7:5, 6:4,

Daniel Altmaier (Nem.) - Arthur Fery (V. Brit.) 4:6, 7:6 (6), 1:6, 6:3, 6:1,

Lloyd Harris (JAR) - Alex Michelsen (USA) 3:6, 4:6, 7:6 (5), 6:2, 7:6 (9),

Ugo Humbert (Fr.-16), - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:1, 4:6, 7:6 (2), 6:7 (3), 6:1,

Botic Van de Zandschulp (Hol.) - Liam Broady (V. Brit.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:2,

Alexander Bublik (Kaz.-23) - Jakub Menšík (ČR) 4:6, 6:7 (2), 6:4, 6:4, 6:2,

Roberto Bautista Agut (Šp.) - Maximilian Marterer (Nem.) 6:3, 6:1, 6:4,

Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Mark Lajal (Est.) 7:6 (3), 7:5, 6:2,

Daniil Medvedev (Rus.-5) - Aleksandar Kovačevič (USA) 6:3, 6:4, 6:2,

Frances Tiafoe (USA-29) - Matteo Arnaldi (Tal.) 6:7 (5), 2:6, 6:1, 6:3, 6:3,

Čang Č'-čen (Čína.32) - Maxime Janvier (Fr.) 7:6 (4), 6:3, 6:2,

Brandon Nakashima (USA) - Sebastian Baez (Arg.-18) 6:2, 6:3, 6:4,

Stan Wawrinka (Švajč.) - Charles Broom (V. Brit.) 6:3, 7:5, 6:4,

Jordan Thompson (Austr.) - Pavel Kotov (Rus.) 5:7, 5:7, 6:4, 6:4, 6:4,

Matteo Berrettini (Tal.) - Márton Fucsovics (Maď.) 7:6 (3), 6:2, 3:6, 6:1,

Alexandre Muller (Fr.) - Hugo Gaston (Fr.) 6:4, 7:6 (2), 7:6 (5),

Casper Ruud (Nór.-8) - Alex Bolt (Austr.) 7:6 (2), 6:4, 6:4,

Grigor Dimitrov (Belg.-10) - Dušan Lajovič (Srb.) 6:3, 6:4, 7:5,

Denis Shapovalov (Kan.) - Nicolas Jarry (Čile-19) 6:1, 7:5, 6:4,

Ťün-čcheng Šang (Čína) - Cristian Garin (Čile) 7:5, 6:4, 6:4,

Fabio Fognini (Tal.) - Luca van Assche (Fr.) 6:1, 6:3, 7:5,

Jan-Lennard Struff (Nem.) - Fábián Marozsán (Maď.) 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3,

Borna Čorič (Chor.) - Felipe Meligeni Alves (Braz.) 6:3, 7:6 (2), 6:3

Londýn 1. júla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz úspešne vykročil za obhajobou titulu na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zvíťazil v pozícii nasadenej trojky nad estónskym kvalifikantom Markom Lajalom 7:6 (3), 7:5, 6:2."Bol to dobrý zápas. S Lajalom som predtým nikdy nehral a prekvapil ma svojím výkonom. Pred začiatkom duelu som bol trochu nervózny, pretože centrálny dvorec vo Wimbledone je zrejme najvýznamnejší na svete. Je to pre mňa obrovská česť na ňom hrať. Dúfam, že sa mi podarí nadviazať na úspešné vystúpenie z minulého roka," uviedol Alcaraz v pozápasovom interview.Úvúdnú prekážku prekonal aj najvyššie nasadený Talian Jannik Sinner, šampión Australian Open zvíťazil nad Nemcom Yannickom Hanfmannom 6:3, 6:4, 3:6, 6:3. Nór Casper Ruud v pozícii nasadenej osmičky zdolal v úvodnom kole Austrálčana Alexa Bolta 7:6 (2), 6:4, 6:4. Bulhar Grigor Dimitrov si ako nasadená desiatka poradil so Srbom Dušanom Lajovičom 6:3, 6:4, 7:5.