Ruud nedal Zverevovi šancu, po roku je opäť v parížskom finále

muži - dvojhra - semifinále:



Casper Ruud (Nór.-4) - Alexander Zverev (Nem.-22) 6:3, 6:4, 6:0

Paríž 9. júna (TASR) - Súperom srbského tenistu Novaka Djokoviča vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros bude Nór Casper Ruud. Štvrtý nasadený hráč si v druhom piatkovom semifinálovom stretnutí poradil s dvadsaťdvojkou "pavúka" Nemcom Alexandrom Zverevom v troch setoch 6:3, 6:4 a 6:0. Do finále v Paríži sa prebojoval druhý rok za sebou, vlani v ňom podľahol Španielovi Rafaelovi Nadalovi.Nór sa od úvodu na kurte lepšie pohyboval a robil menej nevynútených chýb. V prvom sete dvakrát zobral súperovi servis, kým Zverev iba raz. Nemec sa v jeho závere mohol vrátiť do hry, no za stavu 3:5 pri brejkbale nedokázal umiestniť forhend z výborne pripravenej pozície do kurtu. Ruud získal prvý set v pomere 6:3 a v nastolenom trende pokračoval aj v tom druhom. V ňom za stavu 2:2 a 0:40 odvrátil tri brejkbaly. Rozhodlo stratené podanie Zvereva v siedmom geme, severan sa po ňom ujal vedenia 4:3 a náskok si už postrážil. Nemec nehral vyložene zle, ale nedokázal využívať svoje šance v kľúčových momentoch. Tretí set bol už plne v réžii Ruuda, ktorý napokon uštedril svojmu súperovi kanára.Ruud sa so Zverevom stretol štvrtýkrát v kariére a vyrovnal vzájomnú bilanciu zápasov na 2:2. Dvadsaťštyriročný Nór má šancu v nedeľu zabojovať o svoj prvý grandslamový titul. Na podujatiach veľkej štvorky postúpil tretíkrát do finále, naposledy na vlaňajšom US Open nestačil na Španiela Carlosa Alcaraza.povedal Ruud v prvom pozápasovom rozhovore na kurte.