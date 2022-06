Ruud po postupe do finále: Rafa je môj idol, bude to skvelé

muži - dvojhra - semifinále:



Casper Ruud (Nór.-8) - Marin Čilič (Chor.-20) 3:6, 6:4, 6:2, 6:2

Paríž 3. júna (TASR) - Nórsky tenista Casper Ruud bude v nedeľu súperom Španiela Rafaela Nadala vo finále dvojhry na grandslamovom Roland Garros. V semifinále zdolal ako turnajová osmička nasadenú dvadsiatku Chorváta Marina Čiliča 3:6, 6:4, 6:2, 6:2 a dosiahol životný úspech.Zápas na konci tretieho setu na 15 minút prerušili po tom, ako na kurt vybehla aktivistka a priviazala sa k sieti. Na sebe mala tričko so sloganom:Obaja hráči zamierili do šatne a poriadkové sily vyviedli aktivistku z dvorca Philippa Chatriera.Čilič v prvom sete dominoval, keď od stavu 2:3 získal štyri gemy za sebou. Od začiatku druhého dejstva mal však navrch Ruud. Za stavu 1:1 prelomil podanie Čiliča a výhodu brejku pretavil v zisk setu. V treťom i štvrtom dejstve si po dvoch brejkoch vybudoval náskok 5:1 a zápas už dotiahol do úspešného konca.uviedol Ruud v pozápasovom rozhovore.