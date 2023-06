Ruud postúpil do štvrťfinále dvojhry na Roland Garros

muži - dvojhra - osemfinále:



Holger Rune (Dán.-6) - Francisco Cerundolo (Arg.-23) 7:6 (3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7)

Casper Ruud (Nór.-4) - Nicolas Jarry (Čile) 7:6 (3), 7:5, 7:5



Paríž 5. júna (TASR) - Nórsky tenista Casper Ruud postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vlaňajší parížsky finalista zdolal v osemfinále v pozícii nasadenej štvorky Čiľana Nicolasa Jarryho 7:6 (3), 7:5, 7:5. V dueli o postup do semifinále nastúpi rovnako ako vlani proti šiestemu nasadenému Dánovi Holgerovi Runemu, ktorý zvíťazil nad Argentínčanom Franciscom Cerundolom po päťsetovej bitke 7:6 (3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7).Ruud v zápase s Jarrym lepšie zvládol koncovky setov, v kľúčových momentoch spravil menej nevynútených chýb. "" uviedol Ruud v prvom pozápasovom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.Rune podával za stavu 5:4 v piatom sete na víťazstvo, no Cerundolo vyrovnal na 5:5 a o všetkom rozhodol záverečný supertajbrejk. V jeho koncovke mal navrch mladý Dán.povedal vlaňajší víťaz turnaja Masters 1000 v Paríži.