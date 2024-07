Ruud sa odhlásil z turnaja, organizátori vyjadrili sklamanie

Kitzbühel 20. júla (TASR) - Nórsky tenista Casper Ruud sa odhlásil z antukového turnaja v rakúskom Kitzbüheli. Organizátori o tom informovali na sociálnych sieťach.



"Je to smutná správa pre organizátorov tohto klasického antukového turnaja. Sme veľmi sklamaní. Teraz je už takmer bežné, že hráči sa prihlásia na turnaje a potom sa podľa ľubovôle odhlásia. Organizátorom to sťažuje plánovanie turnajov a v očiach fanúšikov a partnerov vyzeráme nespoľahlivo. A takéto incidenty sa netýkajú len nás," uviedol jeden z členov organizačného tímu turnaja.



Svetovú deviatku nahradí v "pavúku" domáci Lukas Neumayer. Turnaj kategórie ATP sa bude konať od 21. do 27. júla.