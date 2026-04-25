Ruus aj Vallejo postúpil do 3. kola turnaja ATP 1000 v Madride

výsledky - 2. kolo:



Daniel Vallejo (Par.) - Learner Tien (USA-17) 6:4, 6:3, Daniel Merida Aguilar (Šp.-) - Corentin Moutet (Fr.-26) 6:3, 6:4, Nicolai Budkov Kjaer (Nór.) - Denis Shapovalov (Kan.-31) 6:2, 6:1, Alexander Zverev (Nem.-2) - Mariano Navone (Arg.) 6:1, 3:6, 6:3, Felix Auger-Aliassime (Kan.-3) - Vilius Gaubas (Lit.) 6:3, 6:4, Terence Atmane (Fr.) - Ugo Humbert (Fr.-30) 7:6 (3), 7:6 (5), Jakub Menšík (ČR-23) - Martin Damm Jr. (USA) 6:3, 6:4, Casper Ruud (Nór.-12) - Jaume Munar (Šp.) 6:0, 6:1, Luciano Darderi (Tal.-18) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 6:1, 6:3, Alexander Blockx (Belg.) - Brandon Nakashima (USA-28) 3:6, 6:3, 6:4, Karen Chačanov (Rus.-13) - Adam Walton (Austr.) 6:2, 6:3, Francisco Cerundolo (Arg.-16) - Yannick Hanfmann (Nem.) 6:1, 7:5, Alejandro Davidovich (Šp.-20) - Pablo Carreňo (Šp.) 6:3, 6:3

Madrid 25. apríla (TASR) - Španielsky tenista Alejandro Davidovich si zaistil účasť v 3. kole na antukovom turnaji ATP 1000 v Madride. V sobotňajšom stretnutí 2. kola vyradil svojho krajana Pabla Carreňa 6:3, 6:3. Druhý nasadený Nemec Alexander Zverev zdolal Argentínčana Mariana Navoneho 6:1, 3:6, 6:3.Nezaváhal ani 13. nasadený Rus Karen Chačanov, ktorý prešiel cez Austrálčana Adama Waltona 6:2, 6:3. Do 3. kola postúpil aj paraguajský kvalifikant Daniel Vallejo po triumfe 6:4, 6:3 nad sedemnástym nasadeným Američanom Learnerom TIenom.