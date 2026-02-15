< sekcia Šport
Ruža získala prvú domácu trofej sezóny
Ružomberský tím si v krátkom čase v Piešťanoch poradil s dvoma priamymi konkurentmi v súboji o najvyššie priečky v Tipos extralige žien.
Autor TASR
Piešťany 15. februára (TASR) - Prvá domáca trofej sezóny 2025/2026 na ženskej basketbalovej scéne putovala do rúk hráčok Ružomberka. Zverenky trénera Juraja Suju sa po štyroch rokoch opäť dočkali zisku Slovenského pohára, triumfy na víkendovom Final Four sú pre „Ružu“ povzbudením do rozhodujúcej časti aktuálneho ročníka.
Ružomberský tím si v krátkom čase v Piešťanoch poradil s dvoma priamymi konkurentmi v súboji o najvyššie priečky v Tipos extralige žien, najskôr s domácimi Čajkami (60:57) a vo finále so Sláviou Banská Bystrica (77:55). „Každý šport je o mentalite, víkendový pohár je to o špecifickejší. Tím ukázal mentálnu silu, nepoddali sme sa a stále sme verili tomu, čo chceme robiť. Oplatilo sa to. Každý zázrak ale trvá dva dni, nič z toho nebude platiť už v stredu, keď budeme hrať s Banskou Bystricou doma. Bude to veľmi dôležitý zápas o druhé miesto v tabuľke. Jasné, dodá nám to asi sebavedomie a chuť do práce, ale bude to potrebné potvrdiť na palubovke,“ povedal pre TASR po finálovom víťazstve kouč Ružomberka Juraj Suja.
„Pumy“ sa držali v zápase v podstate do konca tretej štvrtiny, keď ešte nebolo manko také výrazné, ale postupne sa preukázala aj nezohranosť s viacerými novými tvárami v tíme. „V podstate neviete nič hrať, je v tom teraz naozaj veľký chaos. Treba dať tomu nejaký čas, ale myslím si, že koniec ligy je ešte ďaleko. Už mal súper svoj flow, my sme sa naopak nevedeli dostať do svojho tempa. Každá si opäť chcela niečo vyskúšať a už nám potom v podstate nič nefungovalo, či obranne a potom to už je ťažké útočne zlomiť,“ vyjadrila sa trénerka Slávie Zuzana Žirková.
Ružomberok sa naopak vo veľkej miere mohol oprieť o produktivitu ukrajinskej krídelníčky Oľgy Jackovecovej, ktorú po konci finálového zápasu ocenili za najužitočnejšiu hráčku celého Final Four turnaja. „Je to tímová spolupráca, bez báb a trénerov by som túto trofej nemala. Chcem sa im poďakovať. Tieto víťazstvá nám ukázali, že sme na správnej ceste. To, čo trénujeme, tak robíme aj dobre. Nedarilo sa nám prednedávnom a robili sme si sami problémy. Sem sme prišli s určitým cieľom, za ktorým sme išli a robili sme všetko, čo od nás tréner požaduje. Dodáva nám to istotu, že môžeme, ak budeme hrať po celých 40 minút a kolektívne. Každý zápas je iný, ale vieme, že môžeme vyhrať,“ uviedla Jackovecová.
Spolu so spoluhráčkami ocenila aj fakt, že v Diplomat aréne mali patričnú divácku kulisu, ktorá mohla po štvorročnej odmlke oslavovať zisk piateho Slovenského pohára v klubovej histórii. „Som veľmi vďačný za to, že v hojnom počte prišli ľudia z Ružomberka. Chcem sa im touto cestou poďakovať, cítili sme, že sú tu. Dodávali nám podporu a emóciu, že to pre niekoho robíme. Verím, že sme ich potešili výkonom počas tohto víkendu,“ dodal na záver Suja.
