Ružička a Pospíšil by mali nastúpiť za Calgary proti Nashvillu

Calgary 7. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti Adam Ružička a Martin Pospíšil by sa mali predstaviť v nočnom zápase Calgary Flames proti Nashvillu Predators v zámorskej NHL.



Dvadsaťštyriročný center Ružička hral naposledy 24. októbra proti New Yorku Rangers (1:3). V stretnutí strávil na ľade len niečo vyše päť minút, v závere prvej tretiny utrpel zranenie po zákroku Jimmyho Veseyho. Ten ho nešetrne narazil zozadu na mantinel a útočník si pritom udrel hlavu o plexisklo. Ružička dosiahol v doterajších siedmich stretnutiach štyri body (2+2) a je najproduktívnejší Slovák.



Tréner Ryan Huska ho zaradil v utorkovom tréningu do štvrtej formácie. V treťom útoku by sa mal predstaviť opäť aj Pospíšil. Útočník nastúpil proti Seattlu Kraken premiérovo v profilige a hneď sa strelecky presadil. Pomohol tak "plameňom" k triumfu 6:3. Informovala o tom oficiálna webstránka Calgary.