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Ružička by mal údajne zaplatiť Spartaku takmer 30 miliónov rubľov
Disciplinárna komisia Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) v spore v plnom rozsahu vyhovela požiadavkám Spartaka, nároky hráča uspokojila iba čiastočne.
Autor TASR
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Moskva 22. júla (TASR) – Slovenský hokejový útočník Adam Ružička má Spartaku Moskva zaplatiť takmer 30 miliónov rubľov (približne 334.000 eur) pre údajné porušenie zmluvných povinností. Pre ruskú televíziu Match TV to uviedol zdroj blízky prípadu.
Disciplinárna komisia Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) v spore v plnom rozsahu vyhovela požiadavkám Spartaka, nároky hráča uspokojila iba čiastočne. Podľa ruského média mal Ružička pôvodne zaplatiť 38 miliónov rubľov (približne 423.000 eur), liga však výšku kompenzácie znížila. Hráčske práva na slovenského útočníka naďalej patria moskovskému klubu.
Spartak s Ružičkom v marci rozviazal zmluvu pre údajné porušenie zmluvných povinností zo strany hráča. Kontrakt mal pôvodne platiť do 31. mája 2027. Momentálne je bez klubu.
Disciplinárna komisia Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) v spore v plnom rozsahu vyhovela požiadavkám Spartaka, nároky hráča uspokojila iba čiastočne. Podľa ruského média mal Ružička pôvodne zaplatiť 38 miliónov rubľov (približne 423.000 eur), liga však výšku kompenzácie znížila. Hráčske práva na slovenského útočníka naďalej patria moskovskému klubu.
Spartak s Ružičkom v marci rozviazal zmluvu pre údajné porušenie zmluvných povinností zo strany hráča. Kontrakt mal pôvodne platiť do 31. mája 2027. Momentálne je bez klubu.