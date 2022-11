Ružička dal dva góly a pridal asistenciu, Calgary uspelo na Floride

NHL - výsledky:



Ottawa - New Jersey 1:5

Florida - Calgary 4:5 pp a sn

Montreal - Philadelphia 5:4 pp a sn

Columbus - Detroit 1:6

Washington - Colorado 0:4

Boston - Chicago 6:1

Toronto - Buffalo 5:2

Winnipeg - Pittsburgh 0:3

Nashville - Tampa Bay 2:3 pp

Dallas - New York Islanders 5:2

Minnesota - Carolina 2:1 pp

St. Louis - Anaheim 6:2

Edmonton - Vegas 4:3 pp

Seattle - Los Angeles 3:2

San Jose - New York Rangers 0:0 po II. tretine

New York 20. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adam Ružička zažiaril dvoma gólmi a asistenciou pri víťazstve Calgary na ľade Floridy 5:4 po nájazdoch v nedeľnom zápase NHL. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu.Ružička v 16. min otvoril skóre duelu a neskôr sa presadil ešte v 33. min, keď zvýšil na 3:2. Nastúpil aj v nájazdoch, no neuspel. Celkovo tak má po siedmich zápasoch v novom ročníku na konte 4 góly a rovnaký počet asistencií.V akcii boli všetky tímy zámorskej súťaže, no žiaden ďalší Slovák nebodoval. Juraj Slafkovský odohral 9:26 min, Montreal uspel doma proti Philadlphii 5:4 po nájazdoch. Anaheim prehral na ľade St. Louis 2:6 a ani Pavol Regenda nezabránil piatej prehre z uplynulých šiestich duelov svojho tímu. New Jersey naopak zvíťazilo už v 12. zápase v sérii, keď sa tešilo na ihrisku Ottawy 5:1 a v zostave hostí nechýbal útočník Tomáš Tatar. Washington v obrane aj s Martinom Fehérvárym prehral doma s Coloradom 0:4, Tampa Bay aj s Erikom Černákom zvíťazila v Nashville 3:2 po predĺžení.