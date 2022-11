Ružička dal svoj piaty gól v sezóne, no Calgary prehralo v Caroline

NHL - výsledky:



New York Rangers - Edmonton 3:4,

Carolina - Calgary 3:2,

Florida - St. Louis 4:5 pp,

New Jersey - Washington 5:1,

Pittsburgh - Toronto 1:4,

New York Islanders - Philadelphia 5:2,

Colorado - Dallas 4:1,

Vegas - Vancouver 1:5,

Nashville - Columbus odložili

New York 27. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adam Ružička strelil v zámorskej NHL svoj piaty gól v sezóne. Calgary však prehralo na ľade Caroliny 2:3.Ružička nastúpil v prvom útoku a skóroval v 19. min v presilovke, keď vyrovnal na 1:1. V zápase odohral 16:12 min a v štatistikách má jednu strelu na bránu. Flames neuspeli tretíkrát v sérii a v Západnej konferencii majú deviatu najlepšiu bilanciu.Zo Slovákov sa v noci na nedeľu ukázali na ľade ešte dvaja hráči a to vo vzájomnom súboji. Tomáš Tatar bol pri víťazstve New Jersey nad Washingtonom 5:1. Tromi gólmi sa zaskvel Jack Hughes, 37 zákrokmi český brankár Vítek Vaněček. Na druhej strane sa musel zmieriť s prehrou Martin Fehérváry.