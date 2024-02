Ružička debutoval v drese Arizony, Nemcovi neuznali gól

NHL - sumáre:



New Jersey Devils – Seattle Kraken 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)



Góly: 14. Toffoli (Hischier, J. Hughes), 21. J. Hughes (Haula), 25. Mercer (Meier, Hatakka) – 50. Borgen (Eberle, McCann). Brankári: Daws - Daccord, strely na bránku: 36:28.







New York Rangers – Calgary Flames 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 33. Cuylle (Kakko, Brodzinski), 60. Vesey. Brankári: Šesťorkin - Markström, strely na bránku: 31:30.







Philadelphia Flyers – Arizona Coyotes 5:3 (0:1, 2:2, 3:0)



Góly: 25. Frost (z tr. strieľania), 30. Konecny (Laughton), 47. Drysdale (Konecny), 51. Laughton (Sanheim, Staal), 59. Tippett (Konecny, Couturier) – 17. Dumba (Keller, Dermott), 28. Maccelli (Moser, Kesselring), 35. Kerfoot (Zucker, Moser). Brankári: Ersson - Vejmelka, strely na bránku: 34:23.







Vegas Golden Knights – Minnesota Wild 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)



Góly: 1. Marchessault (Roy, Pietrangelo), 18. Amadio (Pietrangelo, Brisson), 50. Stone (Stephenson, Whitecloud) – 11. Zuccarello (Kaprizov, Hartman), 13. Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov), 47. Rossi (Boldy, Faber), 48. Boldy (Hartman, Faber), 60. Eriksson Ek. Brankári: Hill - Gustavsson, strely na bránku: 30:29.



Slováci v akcii:



Šimon Nemec (New Jersey) 19:57 0 0 0 0 4 0



Tomáš Tatar (Seattle) 12:19 0 0 0 0 2 0



Adam Ružička (Arizona) 09:20 0 0 0 1 0 0



Martin Pospíšil (Calgary) 15:21 0 0 0 0 0 4





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 13. februára (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička má za sebou premiéru v drese Arizony. Na ľade Philadelphie sa predstavil vo štvrtom útoku Coyotes, ktorí však prehrali s domácimi Flyers 3:5. V noci na utorok sa predstavilo v štyroch zápasoch NHL kvarteto Slovákov, no ani jeden nebodoval. Hráči New Jersey so Šimonom Nemcom zdolali Seattle s Tomášom Tatarom 3:1, Calgary s Martinom Pospíšilom prehralo na ľade New Yorku Rangers 0:2.Ružičku si Arizona stiahla z waiver listiny, na ktorú ho predtým zaradilo Calgary. Vo svojom prvom zápase v drese Coyotes nastúpil s číslom 83 ako center štvrtej formácie na krídlach s Jasonom Zuckerom a Alexom Kerfootom, pričom odohral 9:20 minút a pripísal si plusku a jeden hit. Na vhadzovaniach mal 50-percentnú úspešnosť. "Kojoti" viedli po dvoch tretinách 3:2, ale tesný náskok neudržali. Philadelphia tromi gólmi v tretej dvadsaťminútovke otočila skóre a vyhrala štvrtý zápas v rade. Travis Konecny prispel k úspechu gólom a dvomi asistenciami, Scott Laughton strelil gól a mal asistenciu. "," povedal Laughton pre nhl.com. Coyotes natiahli sériu prehier už na šesť stretnutí. "," uviedol útočník "kojotov" Nick Bjugstad.Hráči New Jersey si poradili so Seattlom 3:1 aj vďaka gólu a asistencii Jacka Hughesa. "," povedal Hughes. Brankár "diablov" Nico Daws predviedol 27 úspešných zákrokov. V prvých formáciách tímov sa predstavili dvaja slovenskí hokejisti. Tomáš Tatar sa prvýkrát od letného odchodu z New Jersey vrátil na ľad Devils, počas 12:19 min vyslal na bránku súpera dve strely, no nebodoval a Seattle utrpel tretiu prehru za sebou. Z víťazstva sa tešil jeho krajan Šimon Nemec, ktorý odohral 19:57 min so štyrmi strelami na bránku a dvomi zblokovanými strelami. V druhej tretine mu rozhodcovia neuznali gól na 4:0, keď hostia uspeli s trénerskou výzvou. Erik Haula sa dopustil nedovoleného bránenia v hre brankárovi. Obranca Seattlu Brian Dumoulin odstúpil zo zápasu v 1. tretine po súboji s Timom Meierom.Calgary prehralo s domácimi Rangers 0:2. Martin Pospíšil rozdal počas 15:21 min až osem bodyčekov, zblokoval jednu strelu súpera a inkasoval dva dvojminútové tresty za hrubosť. "Jazdci" zvíťazili v piatom zápase v sérii. Brankár Igor Šesťorkin zlikvidoval všetkých 30 striel súpera a dosiahol prvé čisté konto v sezóne. Celkovo zaznamenal 12. shutout v profiligovej kariére, ten predošlý si pripísal 8. apríla 2023, keď mal 20 úspešných zákrokov vo víťaznom dueli na klzisku Columbusu (4:0). "," povedal 28-ročný Rus.Minnesota uspela na ľade Vegas 5:3, domáci obranca Alex Pietrangelo nastúpil na jubilejný 1000. zápas v NHL. Hostí potiahol dvojgólový Joel Eriksson Ek, jeho spoluhráč Matt Boldy zaznamenal gól a dve asistencie.