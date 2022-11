Ružička je najlepším slovenským strelcom, Regenda podľa Eakinsa upadá

Na snímke hore uprostred slovenský hokejista Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský sa teší so spoluhráčmi po výhre v zápase zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers (5:4 pp a sn) v Montreale 19. novembra 2022. Foto: TASR/AP

New York 20. novembra (TASR) - S výnimkou brankára Jaroslava Haláka boli v rámci sobotňajšieho programu hokejovej NHL v akcii všetci šiesti slovenskí korčuliari. Bodoval len Adam Ružička, ktorý odohral svoj najlepší zápas v kariére a dvoma gólmi a asistenciou pomohol Calgary k víťazstvu na ľade Floridy 5:4 po nájazdoch.Ružička v úvode sezóny nedostával šancu a zápasy svojich spoluhráčov sledoval väčšinou z miest pre novinárov. Po zranení Jonathana Huberdeaua ho však tréner Darryl Sutter poslal do prvého útoku a 23-ročný krídelník k Eliasovi Lindholmovi a Tylerovi Toffolimu zapadol skvele. V posledných piatich zápasoch zaznamenal 7 bodov a z elitnej formácie Flames ho Sutter neposlal preč ani po návrate Huberdeaua.Ružička zažil svoj prvý trojbodobý večer v NHL a so štyrmi strelenými gólmi sa dostal na čelo poradia slovenských strelcov v tejto sezóne, keď predbehol trojgólových Tomáša Tatara a Juraja Slafkovského.povedal pre nhl.com tréner “plameňov” Darryl Sutter.Ružička má po siedmich zápasoch v novom ročníku na konte 4 góly a rovnaký počet asistencií. S priemerom 1,14 bodu na zápas je najlepším hráčom Flames, celkovo mu v tejto štatistike patrí 34. pozícia v lige.V štvrtom zápase za sebou nebodoval Pavol Regenda, jeho Anaheim prehral na ľade rozbehnutého St. Louis 2:6. Dvadsaťdvaročný krídelník nastúpil v druhej formácii Ducks, absolvoval 17 striedaní a na ľade strávil 11 minút a 59 sekúnd. Zaznamenal mínusku a jednu strelu.Po výbornom kempe si Regenda vybojoval miesto v tíme NHL, ale aj napriek dobrému vstupu do profiligy ho po piatich zápasoch (0+2) poslal Anaheim na farmu. V drese San Diega Gulls v AHL nazbieral Regenda štyri body v štyroch zápasoch a Ducks ho povolali späť. Hneď po návrate do NHL slovenský útočník strelil proti Minnesote svoj prvý gól v kariére, ale ďalšie body zatiaľ nepridal.povedal na Regendovu adresu tréner Ducks Dallas Eakins pre Press Enterprise.dodal Eakins.Nevydarený zápas odohral Slafkovský, ktorý v súboji s Phiadelphiou zaznamenal dve mínusky. Jeho formácia dostala v 49. minúte gól na 3:4 a do konca zápasu sa už 18-ročný slovenský útočník na ľade neobjavil. Canadiens napokon vyrovnali 1,9 sekundy pred koncom a vyhrali po nájazdoch. Slafkovský hral 9 minút a 26 sekúnd a zaznamenal jednu strelu. V trinástich zápasoch má bilanciu 3+1.Tatar vyšiel v treťom zápase v rade bodovo naprázdno, ale jeho New Jersey je aktuálne najlepším tímom NHL. Devils vyhrali dvanásty zápas za sebou a vyrovnali svoj rekord z roku 2001. Tridsaťjedenročný krídelník je s 11 bodmi (3+8) najproduktívnejšém Slovákom v tejto sezóne.Po trojzápasovej absencii sa do akcie vrátil obranca Tampy Bay Erik Černák a pomohol k víťazstvu 3:2 po predĺžení v Nashville. Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu odohral necelých 22 minút, na ľade bol pri oboch inkasovaných góloch a zaznamenal mínusku. Pripísal si tri hity a jednu strelu.Štvrtú prehru za sebou a deviatu z posledných jedenástich duelov musel stráviť obranca Washingtonu Martin Fehérváry. Capitals v súboji s obhajcami Stanley Cupu z Colorada nestrelili ani gól a prehrali 0:4. Fehérváry bol na ľade 22 minút a 2 sekundy a mal jednu mínusku. V 20 zápasoch tejto sezóny má 23-ročný obranca bilanciu 0+2.