Ružička, Pospíšil, Čajkovič a Húska nepokračujú v kempoch

New York 4. októbra (TASR) - Slovenskí hokejisti Adam Ružička, Martin Pošpíšil, Maxim Čajkovič a Adam Húska už nepokračujú v prípravných kempoch svojich tímov pred nadchádzajúcou sezónou NHL.



Vedenie klubu Calgary Flames v nedeľu zúžilo káder o desať hráčov, pričom v kempe skončili aj slovenskí útočníci Ružička a Pospíšil. Obaja putujú do farmárskeho tímu Stockton Heat do nižšej zámorskej súťaže AHL, kde začnú nový súťažný ročník. Zhodne odohrali počas prípravy "plameňov" tri prípravné zápasy, Pospíšil v nich získal jednu asistenciu, Ružička nebodoval.



Klub New York Rangers poslal do rezervného tímu Hartford Wolf Pack brankára Adama Húsku. Ten počas prípravy dostal šancu v dvoch zápasoch, v ktorých vykryl 18 z 22 striel. Sitom v kádri majstrovskej Tampy neprešiel Čajkovič, ktorého "blesky" poslali z kempu na farmu Syracuse Crunch (AHL). Slovenský krídelník odohral jeden prípravný zápas, v ktorom si pripísal asistenciu. Informácie priniesol web sportsforecaster.com.