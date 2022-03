Ružička prispel asistenciou k víťazstvu Calgary nad Edmontonom

Sumáre NHL:



Boston Bruins - Los Angeles Kings 2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 15. Frederic (Coyle, Smith), 40. Smith (Coyle, Reilly) - 16. Lizotte (Määttä, Grundström), 60. Moore (Kaliyev, Durzi), 62. Athanasiou. Brankári: Ullmark - Petersen, strely na bránku: 32:28, 17.850 divákov.



Buffalo Sabres - Florida Panthers 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

Góly: 54. Hayden (Asplund, Fitzgerald) - 6. Montour (Barkov, Marchment), 26. Acciari (Weegar, Marchment), 28. Duclair (Barkov, Reinhart), 32. Verhaeghe (Marchment, Luostarinen), 33. Hörnqvist (Bennett, Weegar), 47. Barkov (Huberdeau, Duclair). Brankári: Anderson - Knight, strely na bránku: 30:31, 7906 divákov.



Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs 4:5 (0:3, 2:0, 2:2)

Góly: 22. Kuraly (Domi), 39. Bjorkstrand (Nyquist, Peeke), 43. Roslovic (Domi, Nyquist), 60. Laine (Werenski, Voráček) - 9. Michejev (Engvall, Kämpf), 15. Marner (Bunting, Liljegren), 18. Matthews (Marner, Brodie), 45. Kerfoot (Spezza, Simmonds), 52. Bunting (Matthews, Brodie). Brankári: Merzlikins - Mrázek, strely na bránku: 35:33, 14.252 divákov.



New York Islanders - Colorado Avalanche 4:5 (1:1, 0:0, 3:4)

Góly: 9. Lee (Dobson, Beauvillier), 52. Lee (Dobson, Pageau), 54. Palmieri (Pulock), 60. Nelson (Lee) - 15. Makar (Kadri, MacKinnon), 45. MacKinnon (Landeskog, Makar), 47. Compher (Newhook, O'Connor), 48. Makar (MacKinnon, Burakovsky), 49. Toews (Landeskog, Kadri). Brankári: Varlamov - Francouz, strely na bránku: 36:49, 16.378 divákov.



Calgary Flames - Edmonton Oilers 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Góly: 27. Toffoli (Tkachuk, Gaudreau), 30. Toffoli (RUŽIČKA, Mangiapane), 58. Gaudreau (Lindholm) - 45. Shore (Ryan, Nurse). Brankári: Markström - Koskinen, strely na bránku: 29:28, 17.246 divákov.



Slovák v akcii:



Adam Ružička (Calgary) 08:07 0 1 1 +1 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 8. marca (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička prispel jednou asistenciou k víťazstvu Calgary v nočnom zápase NHL nad Edmontonom 3:1. Bol to pre neho ôsmy bod (4+4) v sezóne, v ktorej odohral zatiaľ 20 stretnutí. Dvomi gólmi sa na výhre Flames podieľal Tyler Toffoli, Johnny Gaudreau pomohol k úspechu gólom a asistenciou.Ružička sa po štyroch zápasoch strávených na tribúne vrátil do zostavy Calgary a v polovici duelu prihral na víťazný gól Flames. Za stavu 1:0 pre domácich našiel bekhendom na útočnej modrej na ľavej strane úplne voľného Toffoliho a ten strelou z kruhu na buly druhýkrát v zápase prekonal Mikka Koskinena v bránke Oilers. Flames bodovali v 13. domácom zápase v sérii (12 víťazstiev, jedna prehra za bod). V Scotiabank Saddledome prehrali v riadnom hracom čase naposledy 13. januára, keď podľahli Ottawe (1:4). Brankár Jacob Markström sa na víťazstve podieľal 27 úspešnými zákrokmi. Dvadsaťdvaročný Ružička odohral 8:07 min., pripísal si aj jednu strelu na bránku a plusku, vyhral tri z ôsmich vhadzovaní.Columbus doma podľahol Torontu 4:5, jeden gól hostí strelil Auston Matthews. Dvadsaťštyriročný americký útočník má na konte už 40 presných zásahov a vedie tabuľku strelcov pred dvojicou prenasledovateľov Leon Draisaitl a Chris Kreider, ktorí dali o dva góly menej. "," povedal Matthews pre nhl.com. Ofenzívny ťahúň Toronta hrá v NHL šiestu sezónu a už vo štvrtej strelil minimálne 40 gólov.Boston podľahol doma Los Angeles 2:3 po predĺžení, o triumfe Kings rozhodol Andreas Athanasiou. "," uviedol tréner "kráľov" Todd McLellan.Slovenský obranca Zdeno Chára chýbal v zostave New Yorku Islanders pre zranenie v hornej časti tela, jeho tím doma podľahol Coloradu 4:5. Po dvoch tretinách bol stav nerozhodný 1:1, v tretej tretine padlo až sedem gólov. "" povedal obranca Avalanche Cale Makar, ktorý sa na víťazstve podieľal dvomi gólmi a asistenciou.Hladký triumf si pripísala Florida, ktorá na ľade Buffala uspela 6:1. Brankár Panthers Spencer Knight si pripísal 29 úspešných zákrokov. Do tímu ho povolali v nedeľu z farmárskej AHL. "," poznamenal tréner Floridy Andrew Brunette.