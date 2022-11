Ružička sa blysol víťazným gólom a asistenciou, Calgary vyhralo 6:5

NHL výsledky:



Ottawa - NY Islandres 2:4, Calgary - LA Kings 6:5, Chicago - Carolina 0:3, Colorado - St. Louis 2:3



New York 15. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička z Calgary Flames strelil v noci na utorok svoj druhý gól v prebiehajúcej sezóne. Dvadsaťtriročný Slovák zaznamenal v zápase proti Los Angeles Kings aj asistenciu a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. "Plamene" zvíťazili 6:5.Ružička odohral štvrtý zápas za sebou a tréner Daryl Sutter ho predtým pri absencii zraneného Jonathana Huberdeau zaradil na krídlo prvej formácie k centrovi Eliasovi Lindholmovi a Tylerovi Toffolimu. Slovenský hokejista sa udržal v prvej formácii aj po návrate kanadského krídelníka do zostavy. Huberdeau sa strelecky presadil tiež, bol to jeho 200. gól v kariére. Ružička sa presadil po akcii Lindholma v 37. minúte, keď dorazil puk do siete. Po tomto zásahu zvýšil vedenie domácich na 6:3, jeho gól bol napokon víťazný. Na ľade strávil 15:05 minút a zaznamenal jednu plusku a jednu strelu na bránku.Obhajca titulu Colorado Avalanche podľahol doma St. Louis 2:3. Pre "bluesmanov" to bol tretí triumf po sebe po predchádzajúcich ôsmich prehrách v sérii. Ich útočník Robert Thomas strelil gól a zaznamenal asistenciu, brankár Jordan Binnington predviedol 44 úspešných zákrokov.Brankár Pjotr Kočetkov si pripísal prvý shutout v kariére, Carolina zdolala Chicago na jeho ľade 3:0.New York Islanders zvíťazil v Ottawe 4:2, center Matthew Barzal si pripísal dve asistencie. Dvadsaťpäťročný Kanaďan sa v tejto sezóne gólovo ešte nepresadil, na konte má 18 asistencií.