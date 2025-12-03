< sekcia Šport
Ružička sa podieľal gólom na obrate Spartaka Moskva v Novosibirsku
Spartak ešte tri minúty pred treťou sirénou prehrával 3:6, no mal mohutný finiš.
Autor TASR
Moskva 3. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička pomohol gólom Spartaku Moskva k triumfu 7:6 po predĺžení na ľade Sibira Novosibirsk v stredajšom stretnutí KHL. Presadil sa v 60. minúte, keď znížil na 5:6.
Spartak ešte tri minúty pred treťou sirénou prehrával 3:6, no mal mohutný finiš. Ružička skóroval v čase 59:21, predĺženie zariadil desať sekúnd pred klaksónom Nikita Korostelev a v 3. minúte predĺženia rozhodol Michail Maľcev. Spartak zvíťazil štvrtýkrát v sérii a je v Západnej konferencii na 6. priečke s mankom 8 bodov na vedúce Dinamo Minsk.
Spartak ešte tri minúty pred treťou sirénou prehrával 3:6, no mal mohutný finiš. Ružička skóroval v čase 59:21, predĺženie zariadil desať sekúnd pred klaksónom Nikita Korostelev a v 3. minúte predĺženia rozhodol Michail Maľcev. Spartak zvíťazil štvrtýkrát v sérii a je v Západnej konferencii na 6. priečke s mankom 8 bodov na vedúce Dinamo Minsk.