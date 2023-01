Ružička sa tešil z víťazstva, Černák a Fehérváry prehrám nezabránili

NHL - výsledky:



Detroit - Florida 2:3, Washington - Nashville 2:3, Winnipeg - Tampa Bay 4:2, Chicago - Arizona 2:0, Calgary - New York Islanders 4:1, Anaheim - San Jose 5:4 pp



New York 7. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adam Ružička sa ako jediný zo Slovákov mohol v noci na sobotu tešiť v NHL z víťazstva. Jeho tém Calgary zdolal doma New York Islanders 4:1. Erik Černák v drese Tampy Bay sa pri prehre 2:4 vo Winnipegu do kanadského bodovania nezapísal, rovnako ako Martin Fehérváry pri nezdare Washingtonu doma s Nashvilleom 2:3.Calgary rozhodlo o triumfe už v prvej tretine, ktorú vyhralo 3:1, Ružička nezabodoval v piatom stretnutí v sérii. Flames zvíťazili v treťom z uplynulých štyroch stretnutí a patrí im 7. priečka v Západnej konferencii. Černák nastúpil v druhej obrannej formácii, no štvrtému víťazstvu Winnipegu v rade nezabránil. Lightning prehrali druhý duel za sebou a sú na východe na 7. priečke, hneď za Capitals.