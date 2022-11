Ružička si vyrovnal kariérne maximum, Tatar bol pri míľniku trénera

New York 27. novembra (TASR) - V nočných zápasoch NHL sa predstavili traja slovenskí hokejisti. Do štatistík sa zapísal len útočník Calgary Adam Ružička, ktorý strelil svoj piaty gól v sezóne, ale Flames napokon prehrali na ľade Caroliny 2:3.



Ružička odohral celý zápas v prvom útoku a skóroval v 19. min v presilovke, keď vyrovnal na 1:1. Slovenský útočník dorazil za chrbát Anttiho Raantu strelu obrancu Michaela Stonea. Ružička má v 11 zápasoch bilanciu 5+4 a v počte strelených gólov vyrovnal svoje kariérne maximum z minulej sezóny. Na päť gólov potreboval v uplynulom ročníku 28 zápasov.



Ružička v zápase odohral 16:12 min a v štatistikách má jednu strelu na bránu. V 42 zápasoch v NHL má bilanciu 10+10. Proti Caroline sa gólovo presadil prvýkrát v kariére. V minulej sezóne skóroval proti San Jose, St. Louis, NY Islanders, Columbusu a Washingtonu, v aktuálnom ročníku dal po jednom góle Winnipegu a Los Angeles a dvakrát sa presadil proti Floride.



“Plamene” sa po šesťzápasovom tripe vracajú domov, v noci na stredu privítajú v Scotiabank Saddledome hráčov Floridy Panthers.



Ďalší dvaja slovenskí hokejisti sa stretli vo vzájomnom zápase a viac dôvodov na radosť mal útočník Tomáš Tatar, pretože jeho New Jersey Devils vyhrali nad Washingtonom Capitals s obrancom Martinom Fehérvárym v zostave 5:1.



Tatar bol na ľade 15 minút a 27 sekúnd, zaznamenal jednu strelu. Rovnako jeden strelecký pokus si pripísal aj Fehérváry, ktorý strávil na ľade takmer 21 minút. Hetrikom sa blysol Jack Hughes, jubilejné 800. víťazstvo dosiahol tréner Lindy Ruff.



Do bránky New Yorku Rangers sa nedostal Jaroslav Halák, ktorý kryl chrbát Igorovi Šesťorkinovi. “Jazdci” viedli s Edmontonom ešte v tretej tretine 3:0, ale napokon prehrali 3:4.