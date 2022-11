Ružička spláca dôveru trénerovi, Lindholm: Je mladý, no hrá dobre

Calgary 15. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička sa drží v zostave Calgary. V kádri nestratil miesto ani po návrate Jonathana Huberdeaua a dokonca zostal aj v elitnej formácii. V noci na utorok zaznamenal svoj druhý gól v prebiehajúcej sezóne v zápase proti Los Angeles Kings (6:5) a pridal aj asistenciu.



Ružička sa najskôr do štatistík zapísal v 17. minúte, keď si v obrannom pásme dobre prikryl puk pri mantineli a do prečíslenia dvoch proti jednému poslal Eliasa Lindholma s Tylerom Toffolim. Najdôležitejší moment zo strany 23-ročného útočníka prišiel v 37. minúte, keď ťažil z práce spoluhráčov z útoku práve on. Pred bránou preukázal svoj dôraz a strelil gól na 6:3, ktorý sa neskôr ukázal ako víťazný. Po stretnutí ho vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.



Slovák tak spláca dôveru trénerovi Darylovi Sutterovi, ktorý ho pri absencii zraneného Jonathana Huberdeaua zaradil do elitnej formácie Flames. Aj napriek tomu, že tretí najproduktívnejší hráč minulej sezóny je späť v zostave, Ružička svoje miesto nestratil. V dueli proti Los Angeles nastúpil opäť na krídle prvej formácie popri Lindholmovi a Toffolim a odohral viac ako 15 minút. "Všetci traja sa veľmi dobre pohybovali s pukom. Adam výborne využíval svoju postavu a chodil do bránky," pochválil v rozhovore pre The Canadian Press súhru útoku asistent trénera Ryan Huska. Hru Bratislavčana vyzdvihol aj spoluhráč Lindholm. "Bavíme sa, hráme dobre a dávame góly. Adam je dobrý hráč. Je ešte mladý, ale hrá dobre."



Slovenský reprezentant má po piatich odohraných dueloch rovnaký počet bodov za 2 góly a 3 asistencie.