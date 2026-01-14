< sekcia Šport
Ružička strelil 15. gól v sezóne, prispel k víťazstvu Spartaka
Autor TASR
Moskva 14. januára (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička pomohol jedným gólom k víťazstvu Spartaka Moskva v stredajšom mestskom derby na ľade Dinama 5:3. Dvadsaťšesťročný útočník, ktorý nechýba v nominácii SR na olympijský turnaj v Miláne, sa presadil v 35. minúte počas presilovky, keď poslal hostí do vedenia 3:2. Bol to jeho 15. presný zásah v prebiehajúcej sezóne KHL. Ružička v nej zaznamenal 35 bodov (15+20) v 40 dueloch. Z víťazstva Spartaka sa tešil aj jeho krajan Christián Jaroš.