Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 14. január 2026Meniny má Radovan
< sekcia Šport

Ružička strelil 15. gól v sezóne, prispel k víťazstvu Spartaka

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Z víťazstva Spartaka sa tešil aj jeho krajan Christián Jaroš.

Autor TASR
Moskva 14. januára (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička pomohol jedným gólom k víťazstvu Spartaka Moskva v stredajšom mestskom derby na ľade Dinama 5:3. Dvadsaťšesťročný útočník, ktorý nechýba v nominácii SR na olympijský turnaj v Miláne, sa presadil v 35. minúte počas presilovky, keď poslal hostí do vedenia 3:2. Bol to jeho 15. presný zásah v prebiehajúcej sezóne KHL. Ružička v nej zaznamenal 35 bodov (15+20) v 40 dueloch. Z víťazstva Spartaka sa tešil aj jeho krajan Christián Jaroš.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu