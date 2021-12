Ružička strelil svoj prvý gól, Calgary podľahlo San Jose 3:5

NHL - výsledky:



Detroit - Nashville 2:5, Montreal - Tampa Bay 2:3, Ottawa - New York Islanders 3:5, Toronto - Columbus 5:4, Buffalo - Anaheim 0:2, St. Louis - Florida 4:3 pp, Winnipeg - Carolina 2:4, Chicago - New York Rangers 2:6, Edmonton - Minnesota 1:4, San Jose - Calgary 5:3 /za hostí Ružička 1+0/

New York 8. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička strelil svoj prvý gól v zámorskej NHL. Center Calgary Flames sa presadil v noci na stredu na ľade San Jose, jeho tím však prehral 3:5.Ružička v piatej minúte druhej tretiny dorazil do bránky strelu Chrisa Taneva a zvýšil vedenie "plameňov" na 3:1, hostia však o sľubný náskok prišli. Dvadsaťdvaročný Ružička sa dočkal gólu v druhom zápase sezóny a piatom v kariére. V troch minulosezónnych dueloch raz asistoval.Hráči New Yorku Islanders sa po jedenástich prehrách otriasli na ľade Ottawy Senators, ktorú zdolali 5:3. Obranca Zdeno Chára odohral za "ostrovanov" 19:14 minúty, pripísal si plusový bod, dve trestné minúty a päť hitov.Vo výborných výkonoch pokračuje iný newyorský tím. Rangers triumfovali na ľade Chicaga Blackhawks 6:2 a natiahli víťaznú sériu už na sedem duelov.