Ružička strelil v nočnom zápase NHL na ľade Dallasu tretí gól v sezóne

NHL - výsledky:



Boston - Detroit 2:5,

Philadelphia - New York Rangers 1:3,

Chicago - Toronto 4:3 pp,

New Jersey - Columbus 1:2,

St. Louis - Nashville 3:8,

Washington - Edmonton 0:5,

Anaheim - Los Angeles 2:5,

San Jose - Montreal 2:3 pp a sn,

Buffalo - Pittsburgh 3:2,

Ottawa - New York Islanders 3:5,

Carolina - Tampa Bay 2:8,

Florida - Winnipeg 0:3,

Dallas - Calgary 4:7,

Minnesota - Colorado 2:3,

Seattle - Vancouver 1:5

New York 25. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička strelil v nočnom zápase NHL na ľade Dallasu svoj tretí gól v sezóne, ku ktorému pridal aj asistenciu. Útočník Calgary tým ukončil svoju sériu bez bodu, ktorá trvala desať zápasov a prispel k víťazstvu 7:4. Jeho spoluhráč Martin Pospíšil nebodoval, rovnako ako Erik Černák pri triumfe Tampy Bay v Caroline 8:2. Útočník Montrealu Juraj Slafkovský asistoval pri góle na 2:2 na ľade San Jose, v ktorom Canadiens triumfovali 3:2 po samostatných nájazdoch.Ružička asistoval pri góle A. J. Greera, ktorý v 9. minúte vyrovnal na priebežných 1:1. Dallas v zápase viedol 1:0, 2:1 aj 4:2, no Flames piatimi gólmi otočili skóre vo svoj prospech. Ich obrat naštartoval gól Ružičku, ktorý v 34. minúte znížil na 4:3. Slovenský útočník sa v protiútoku dostal k strele zo strednej vzdialenosti, ktorú poslal k ľavej žŕdke bránky Jakea Oettingera. Flames následne štyrmi gólmi v tretej tretine zavŕšili obrat. Ružička nastúpil na pozícii stredného útočníka štvrtej formácie a na ľade strávil 10:02 min. Jeho spoluhráč Martn Pospíšil nebodoval v treťom zápase po sebe. Na krídle tretej formácie odohral 16:42 minúty a okrem troch striel si pripísal aj jeden mínusový bod.Juraj Slafkovský prihrávkou z vlastného pásma vysunul Colea Caufielda, ktorý sa v úniku dvoch proti jednému rozhodol vystreliť a gólom na 2:2 prekonal brankára Blackwooda. Canadiens prehrávali, no víťazný obrat zavŕšili v samostatných nájazdoch. V nich dostal príležitosť aj Slafkovský, ale brankára domácich neprekonal. O víťazstve Montrealu rozhodol v závere šiestej série fínsky útočník Jesse Ylönen. San Jose prehralo tretí zápas po sebe a s 8 bodmi je najslabší tím súťaže. Canadiens si po víťazstve 4:3 v Anaheime pripísali víťazstvo aj v druhom zápase počas tripu na západnom pobreží, v ďalšom zápase nastúpia na ľade Los Angeles.Obranca Erik Černák odohral 19:46 minút a na najvyššom víťazstve Tampy Bay v sezóne 8:2 sa podieľal dvomi plusovými bodmi. Zažiarili najmä jeho spoluhráči Brayden Point a Nikita Kučerov. Prvý strelil hetrik, ku ktorému pridal dve asistencie, Kučerov nazbieral 6 kanadských bodov za 2 góly a 4 prihrávky. "Blesky" strelili štyri góly v presilovkách, v ktorých mali úspešnosť 66 percent. Presvedčivé víťazstvo dosiahli aj vďaka mimoriadne vysokej efektivite streľby, keď na brankára Anttiho Raantu vyslali iba 14 striel. Ten odchytal celý zápas, v ktorom mal napokon iba 42,86-percentnú úspešnosť zákrokov.Hokejisti Colorada si aj bez slovenského útočníka Tomáša Tatara poradili s domácou Minnesotou, ktorú zdolali 3:2. Pre Wild to bola už šiesta prehra po sebe a zároveň prvý zápas od návratu z Global series vo Švédsku. Avalanche triumfovali v piatom z uplynulých šiestich zápasov. Víťazný gól strelil útočník Kurtis MacDermid, pre ktorého to bol v piatom zápase prvý presný zásah v sezóne.V noci na sobotu sa v NHL odohralo až 15 zápasov, v ktorých sa mimoriadne darilo hosťujúcim mužstvám, ktoré si pripísali 13 víťazstiev. V akcii neboli iba hráči Vegas a Arizony, ktorých čaká v noci na nedeľu vzájomný zápas.Hráči Bostonu prvýkrát v sezóne nebodovali na vlastnom ľade. V súboji klubov z tzv. Original six podľahli Detroitu 2:3. V domácom prostredí neuspeli ani hokejisti Philadelphie, keď podľahli New Yorku Rangers 1:3. Hostia vykročili za víťazstvom dvomi rýchlymi gólmi, vďaka ktorým už na konci 2. minúty viedli 2:0. Rangers zvíťazili v piatom vzájomnom zápase po sebe a bodovali v deviatom. Domácim nepomohol k lepšiemu výsledku ani dvojnásobný počet striel - 37:19. Rangers si 14. víťazstvom v sezóne upevnili priebežnú 2. priečku v tabuľke Východnej konferencie. V nasledujúcom stretnutí sa stretnú s jej lídrom - Bostonom.V zápase medzi Chicagom a Torontom sa skončili série oboch tímov. Domáci Blackhawks zvíťazili prvýkrát po piatich prehrách a v siedmom domácom zápase dosiahli iba druhé víťazstvo. Maple Leafs prehrali po štyroch víťazstvách, no na ľade predposledného tímu Západnej konferencie získali aspoň bod za prehru 3:4 po predĺžení. Favorizované "vieldi už 3:1, no domáci aj zásluhou hetriku Jasona Dickinsona vyrovnali na 3:3. O víťazstve Chicaga rozhodol obranca Kevin Korchinski.V súboji tímov zo spodnej časti tabuľky Východnej konferencie zvíťazil Columbus na ľade New Jersey 2:1. Prvého trojbodového víťazstva na ľade súpera sa dočkal v 10. zápase.si zároveň prvýkrát v sezóne pripísali dva trojbodové zápasy po sebe. Devils prehrali na domácom ľade v treťom stretnutí za sebou a pred vlastnými divákmi doteraz získali iba 7 bodov, čo je (po Chicagu so štyrmi) druhá najhoršia bilancia.Nevydarený večer domácich tímov potvrdili aj hráči St. Louis, ktorí pred vlastnými divákmi podľahli Nashvillu 3:8. Pre "" to bolo štvrté víťazstvo po sebe, pričom viac ako päť gólov strelili prvýkrát v ročníku.Hokejisti Edmontonu prvýkrát v sezóne neinkasovali ani raz a z Washingtonu si odniesli víťazstvo 5:0. Brankár Stuart Skinner si pripísal prvé čisté konto v sezóne a štvrté v kariére. KapitánConnor McDavid zažil bodovo najúspešnejší zápas v sezóne, keď prihral na štyri góly. Jeho spoluhráči Leon Draisaitl (2+1) a Ryan Nugent-Hopkins (1+2) zaznamenali po tri body. Oilers využili tri zo štyroch presiloviek. Pre Washington to bola prvá prehra po piatich víťazstvách V zostave Capitals naďalej chýbal slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý absentuje od 11. novembra pre zranenie v dolnej časti tela.Doma neuspeli ani hráči Anaheimu, ktorí podľahli Los Angeles 2:5 a napriek vyrovnanému počtu striel (31:31). Bola to pre nich už piata prehra po sebe, Kings naopak natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy. Pittsburgh viedol na ľade Buffala v 45. minúte 2:0, no napokon nezískal ani bod. Domáci predviedli v tretej tretine dokonalý obrat, ktorý zavŕšil víťazným gólom Alex Tuch. Sabres zdolali Pittsburgh prvýkrát po piatich prehrách. Pre "tučniakov" to bola zároveň štvrtá prehra z uplynulých piatich zápasov. Sabres boli jediný z 15 domácich tímov, ktorý si v noci na sobotu pripísal plný bodový zisk.Hráči New Yorku Islanders triumfovali na ľade Ottawy 5:3 a dosiahli tretie víťazstvo po sebe. Zároveň ním ukončili trojzápasovú víťaznú sériupre ktorých to bol prvý zápas od návratu z Global series vo Švédsku. Divácky zaujímavý bol najmä takmer dvojminútový úsek v polovici zápasu, počas ktorého padli štyri góly.Brankár Winnipegu Connor Hellebuyck dosiahol prvé čisté konto v sezóne po tom, čo na ľade Floridy zneškodnil všetkých 33 striel domácich. Prispel ním k víťazstvu 3:0, ktoré bolo pre Jets už piate po sebe a celkovo ôsme z uplynulých deviatich zápasov.Hráči Vancouveru oplatili Seattlu prehru 3:4 z prvého vzájomného zápasu na vlastnom ľade a na klzisku Kraken triumfovali 5:1. Po 14. víťazstve v sezóne sa udržali na priebežnom 2. mieste tabuľky Západnej konferencie.