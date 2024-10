Ružomberku nevyšiel plán, Gabriel: Mali sme šancu aj v oslabení

Ružomberok 6. októbra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok si v Košiciach nenapravili chuť po prehre so Skalicou a rovnakým výsledkom 1:2 podľahli aj rozbehnutým domácim. Liptáci nezachytili prvý polčas, v ktorom prehrávali 0:2 a po faule Matúša Malého hrali v oslabení. "Potom sme čakali na brejky a keby sme z nejakých skórovali, hodnotilo by sa to inak," poznamenal obranca Šimon Gabriel, ktorý strelil v nadstavenom čase prvého polčasu svoj prvý gól v ružomberkom drese.



"Prvý polčas sa nám nedarilo, bolo to zlé. Nehrali sme to, čo sme chceli. Súper nás za to potrestal a skomplikoval nám to. Červená karta zmenila našu stratégiu do ďalších minút," priznal Gabriel. Jeho gól po rohovom kope v nadstavenom čase prvého polčasu znížil náskok domácich a hosťom dodal nádej, že aj v oslabení môžu pomýšľať na bodový zisk. "Súhlasím, dalo nám to šancu bojovať v druhom polčase, aj v oslabení sa dá skórovať. V početnej nevýhode sme hlbšie bránili. Skúšali sme šťastie, no asi sme si odniesli zlú karmu z prvého polčasu. V oslabení hrá tím kompaktnejšie. Súperovi sme veľa nedovolili a čakali sme na brejky. Keby sme nejaké premenili, hodnotilo by sa to inak. Žiaľ, náš plán nám nevyšiel," konštatoval Gabriel.



Tréner Ondřej Smetana bol sklamaný z výkonu svojho tímu. Zo zápasu si navyše odniesol aj červenú kartu, ktorá prišla po dvoch žltých v krátkom čase, keď sa v závere zápasu dostal do slovnej roztržky s členmi košickej lavičky. Pre Ružomberčanov to bola v treťom vzájomnom zápase v najvyššej súťaži prvá prehra s FC Košice. "Z našej strany nie je veľmi čo hodnotiť. Zápas sme začali veľmi zle, mali sme ho viesť úplne inak a ísť do druhého polčasu v úplne inom rozpoložení. Žiaľ, stal sa pravý opak. V úvode zápasu tam boli tri rýchle prechody, z ktorých boli dva góly a potom aj červená karta. Potom už bolo skoro po zápase a bolo ťažké dobiehať to," uviedol Smetana.