< sekcia Šport
Ružomberok a Banská Bystrica doma s výhrami, Šamorín uspel vonku
Basketbalistky MBK Ružomberok potvrdili v 15. kole základnej časti status najlepšieho tímu Tipos extraligy žien, keď doma triumfovali nad Young Angels Košice 84:54.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok potvrdili v 15. kole základnej časti status najlepšieho tímu Tipos extraligy žien, keď doma triumfovali nad Young Angels Košice 84:54. Spolu s nimi pokračujú vo víťaznej sérii aj hráčky Slávie ŠKP Banská Bystrica, nad CBK Košice vyhrali jednoznačne 110:42. Šamorín po krátkej sérii neúspechov uspel na palubovke Ivanky pri Dunaji výsledkom 77:68.
Tipos extraliga žien - 15. kolo základnej časti:
BK Klokani Ivanka pri Dunaji - ŠBK Šamorín 68:77 (35:34)
Slávia ŠKP Banská Bystrica - CBK Košice 110:42 (49:28)
najviac bodov: Striešová 18, Pinzanová 17, Jarošová a Nigutová po 11 - Kašperanová 18, Kmetoniová 10 (11 doskokov), Slivkárová 8
MBK Ružomberok - Young Angels Košice 84:54 (33:33)
najviac bodov: Mikovčáková 15, Jackovecová, Kaľužná, Lopsová a Šedivá po 11 - Bellová 17, Čatlošová 10, Pelánová a Pittmanová po 7
BK Klokani Ivanka pri Dunaji - ŠBK Šamorín 68:77 (35:34)
Slávia ŠKP Banská Bystrica - CBK Košice 110:42 (49:28)
najviac bodov: Striešová 18, Pinzanová 17, Jarošová a Nigutová po 11 - Kašperanová 18, Kmetoniová 10 (11 doskokov), Slivkárová 8
MBK Ružomberok - Young Angels Košice 84:54 (33:33)
najviac bodov: Mikovčáková 15, Jackovecová, Kaľužná, Lopsová a Šedivá po 11 - Bellová 17, Čatlošová 10, Pelánová a Pittmanová po 7