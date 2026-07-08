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Ružomberok angažoval obrancu Marušina z béčka Slovana
Najlepšie sa cítim na poste ľavého stopéra, tu som hrával celý čas, doplnil Marušin.
Autor TASR
Ružomberok 8. júla (TASR) - Účastník Niké ligy MFK Ružomberok pokračuje v posilnení kádra. Ďalším hráčom, s ktorým sa dohodol na spolupráci je Tomáš Marušin zo Slovana Bratislava, kde nastupoval za B-tím. Na Liptove podpísal trojročnú zmluvu.
„Samozrejme, hrať najvyššiu slovenskú súťaž, to bol jeden z hlavných dôvodov pri mojom rozhodovaní. Oslovili ma hlavný tréner Ružomberka Jaroslav Köstl a športový riaditeľ Tomáš Hübschman. Predostreli mi svoju víziu klubu a čo očakávajú. Zapáčilo sa mi to,“ objasnil svoj krok 21-ročný obranca, ktorý sa ocitol aj v mládežníckych reprezentáciách.
„Ako malý chlapec som začínal v Dúbrave a v desiatich rokoch prišiel prestup do Slovana Bratislava. To bol môj kmeňový klub až doteraz. Najlepšie sa cítim na poste ľavého stopéra, tu som hrával celý čas,“ doplnil Marušin.
„Samozrejme, hrať najvyššiu slovenskú súťaž, to bol jeden z hlavných dôvodov pri mojom rozhodovaní. Oslovili ma hlavný tréner Ružomberka Jaroslav Köstl a športový riaditeľ Tomáš Hübschman. Predostreli mi svoju víziu klubu a čo očakávajú. Zapáčilo sa mi to,“ objasnil svoj krok 21-ročný obranca, ktorý sa ocitol aj v mládežníckych reprezentáciách.
„Ako malý chlapec som začínal v Dúbrave a v desiatich rokoch prišiel prestup do Slovana Bratislava. To bol môj kmeňový klub až doteraz. Najlepšie sa cítim na poste ľavého stopéra, tu som hrával celý čas,“ doplnil Marušin.