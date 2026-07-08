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Ružomberok angažoval obrancu Marušina z béčka Slovana

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Najlepšie sa cítim na poste ľavého stopéra, tu som hrával celý čas, doplnil Marušin.

Autor TASR
Ružomberok 8. júla (TASR) - Účastník Niké ligy MFK Ružomberok pokračuje v posilnení kádra. Ďalším hráčom, s ktorým sa dohodol na spolupráci je Tomáš Marušin zo Slovana Bratislava, kde nastupoval za B-tím. Na Liptove podpísal trojročnú zmluvu.

„Samozrejme, hrať najvyššiu slovenskú súťaž, to bol jeden z hlavných dôvodov pri mojom rozhodovaní. Oslovili ma hlavný tréner Ružomberka Jaroslav Köstl a športový riaditeľ Tomáš Hübschman. Predostreli mi svoju víziu klubu a čo očakávajú. Zapáčilo sa mi to,“ objasnil svoj krok 21-ročný obranca, ktorý sa ocitol aj v mládežníckych reprezentáciách.

„Ako malý chlapec som začínal v Dúbrave a v desiatich rokoch prišiel prestup do Slovana Bratislava. To bol môj kmeňový klub až doteraz. Najlepšie sa cítim na poste ľavého stopéra, tu som hrával celý čas,“ doplnil Marušin.
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