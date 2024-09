Ružomberok angažoval obrancu Prekopa a útočníka Hufa

Ružomberok 4. septembra (TASR) - Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok získal v úvode novej sezóny ďalšie dve posily. K mužstvu sa pripoja obranca Daniel Prekop a český útočník David Huf.



Devätnásťročný Prekop je odchovanec AS Trenčín a s tímom do 19 rokov sa v minulom ročníku tešil z majstrovského titulu. Za A-tím dosiaľ neštartoval, šancu vo "veľkom" futbale tak dostane v drese Ružomberka, s ktorým podpísal štvorročný kontrakt. "Mojou ambíciou je dostať sa do prvoligového kolotoča, začať zbierať štarty a minúty v našej najvyššej futbalovej súťaži. Všimol som si, že Ružomberok hrá na troch obrancov, čo by mi mohlo sedieť," tešil sa Prekop.



Huf príde na Liptov z Pardubíc, v Česku obliekal aj dresy Dukly Praha, MFK Chrudim či Bohemians Praha. V najvyššej českej súťaži odohral celkom 75 zápasov, v ktorých strelil 13 gólov. "Už som sa chcel niekde posunúť. Keď prišlo oslovenie z Ružomberka a záujem trénera Ondřeja Smetanu, začal som nad touto možnosťou premýšľať. Musel som to odkomunikovať aj doma s manželkou, veď máme len jednoročnú ratolesť. Napokon padlo rozhodnutie, že to bude pre mňa najlepšie," zhodnotil 25-ročný útočník. S Ružomberčanmi sa dohodol na spolupráci do polovice júna 2026.