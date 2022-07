Ružomberok čaká ťažká úloha, no chce sa pobiť o postup

2. predkolo EKL 2022/2023 - 2. zápas:



FC Riga - MFK Ružomberok /štvrtok 28. júla, 19.00 SELČ, Skonto Stadions v Rige/



rozhodcovia: Sabotic - Ries, Hansen (všetci Lux.)





Ružomberok 27. júla (TASR) - S malou nádejou na postup nastúpia futbalisti MFK Ružomberok na štvrtkový odvetný zápas 2. predkola Európskej konferenčnej ligy proti FC Riga (19.00 h). Po domácej prehre 0:3 sú bližšie k prieniku do 3. predkola Rižania, no zverenci Petra Struhára sa ešte chcú pobiť o postup."Ruža" pred odvetou v Rige remizovala vo Fortuna lige s nováčikom z Podbrezovej 2:2. Dvadsaťosemročný útočník Martin Regáli po zápase povedal, že jeho tím mal streliť viac gólov, ale to sa nepodarilo. Pred štvrtkovým duelom však MFK neskladá zbrane.povedal pre klubový web.V prvom zápase 2. predkola boli hráči lotyšskému tímu veľmi efektívni, vyšli im dve akcie pred koncom prvého polčasu a jedna päť minút po zmene strán. Na efektivitu sa teraz bude spoliehať tréner Ružomberka Struhár:Tréner Rigy Sandro Perkovič bol po výhre v úvodnom zápase 2. predkola spokojný, jeho tímu sa v nedeľu darilo aj v domácej súťaži. Jeho zverenci zdolali na vlastnom ihrisku Spartaks 2:1. Jeden z dvoch gólov zaznamenal Argentínčan Marcelo Torres, ktorý sa presadil aj v prvom zápase EKL na pôde Ružomberka. Pod Čebraťom otvoril skóre v 43. minúte. V Rige sa hrá systémom jeseň - jar a FC má stále šancu na titul, hoci na lídra Valmieru stráca deväť bodov.Víťaz dvojzápasu sa stretne s portugalským tímom Gil Vicente.