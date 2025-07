Ružomberok chce postup do top šestky, Hladík: „Sme dobre nachystaní“

súčasná podoba kádra MFK Ružomberok:



Brankári: Dominik Ťapaj, Dávid Húska, Branislav Sokol



Obrancovia: Alxandr Mojžiš, Patrik Litner, Adrián Slávik, Daniel Köstl, Martin Šulk, Martin Gomola, Giuliano Antonio Marek, Alexandr Selecký, Daniel Prekop



Stredopoliari: Oliver Luterán, Timotej Múdry, Kristóf Domonkos, Martin Chrien, Vojtěch Novák, Martin Bačík, Adam Tučný, Marián Chobot, Tomáš Buchvaldek, Samuel Grygar

Ružomberok 24. júla (TASR) - Ružomberský futbal má za sebou 27 sezón v slovenskej najvyššej súťaži. Tá predchádzajúca bola pre Liptákov najinfarktovejšia, keďže tri kolá pred koncom sa definitívne vyhli priamemu zostupu do II. ligy. V samom závere aj baráži o udržanie sa a záchranárske práce by si pod Čebraťom nechceli zopakovať v novom ročníku Niké ligy. Cieľom je návrat do prvej šestky.,“ povedal na úvod nový športový riaditeľ MFK Ružomberok Viktor Blažek. „“ dodal Blažek.Klub opustili stabilní členovia základnej zostavy Matej Madleňák, Samuel Lavrinčík a Matúš Malý. Skončil aj skúsený útočník Štefan Gerec. Klub si naďalej drží čisto slovensko–českú hráčsku filozofiu. „,“ rozhovoril sa hlavný kouč Liptákov Ondřej Smetana. „.“Smetana sa vyjadril aj k súčasnej podobe hráčskeho kádra: „,“ vravel kapitán mužstva Jan Hladík.Ružomberok absolvoval aj sústredenie v Slovinsku. Celkovo v príprave odohral šesť zápasov s bilanciou 2-2-2. Na konci mája sa začala po desiatich rokoch renovácia hlavnej hracej plochy tamojšieho štadióna s následným výsevom nového trávnika. Preto aj na tlačovej konferencii zaznela aktuálna otázka, či sa stihne prvý domáci „majstrák“ v 2. kole proti Skalici, alebo klub musí hľadať alternatívne riešenie. „,“ oboznámil zástupcov médií Blažek.Adrián Slávik – prestup FK Železiarne Podbrezová, Vojtěch Novák – prestup z Bohemiansu Praha 1905, Patrik Leitner – prestup z MŠK Žilina, Tomáš Buchvaldek – prestup z FC Hlučín, Martin Šulek – prestup zo Spartaka Trnava, Samuel Grigar – hosťovanie z FC Baník Ostrava, Antonio Giuliano Marek – návrat z hosťovania v Tatran Liptovský Mikuláš, Marko Kelemen – návrat z hosťovania v Gyirmote (Maď.), David Jackuliak – návrat z hosťovania v Baníku Ostrava B, Dávid Prekop – návrat z hosťovania vo Zvolene.Matej Madleňák – prestup do FC Košice, Samuel Lavrinčík – prestup do FK Jablonec nad Nisou, Štefan Gerec – prestup do MFK Dukla Banská Bystrica, Matúš Malý – prestup do Sigmy Olomouc, Rudolf Božík – hosťovanie do Považskej Bystrice, Viktor Úradník – hosťovanie do Zvolena, Lukáš Dvorský – hosťovanie do Zvolena, Ján Maslo – ukončenie hráčskej kariéry.Útočníci: David Huf, David Jackuliak, Jan Hladík, Marko Kelemen