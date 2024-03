Ružomberok nestačil na Slovan 0:1

Niké liga - 1. kolo skupiny o titul:



MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)



Gól: 45.+1 Marcelli. Rozhodovali: Dzivjak - Hancko, Vitko. ŽK: Malý, Selecký, Smetana (tréner) - Kankava, 2387 divákov.



Ružomberok: Frühwald - Luterán (69. Šefčík), Malý, Maslo (69. Mojžiš), Gabriel, Selecký - Lavrinčík, Zsigmund (81. Domonkos) - Hladík, Chrien, Tučný (46. Boďa)



Slovan: Borjan – Bajrič, Kašia, Wimmer – Pauschek (90.+3 Marušin), Kankava, Savvidis, Vojtko (74. Lichý) – Marcelli (74. Blackman), Kucka, Zmrhal (90. Božík)

Ružomberok 8. marca (TASR) - V piatkovom zápase 1. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul zvíťazili futbalisti ŠK Slovan Bratislava na trávniku MFK Ružomberok 1:0 po góle Nina Marcelliho z nadstaveného času prvého polčasu. Na čele neúplnej tabuľky zvýšil obhajca titulu náskok pred druhým MŠK Žilina na 19 bodov.Všetko nasvedčovalo tomu, že prvý polčas, ktorý dovtedy nepriniesol ani jednu vážnejšiu šancu, sa skončí bez gólov. No úplne v jeho závere, práve keď sa naplnila nadstavená minúta, Slovan udrel. Po pravej strane sa presadil Lukáš Pauschek a Marcelli do odkrytej brány skóroval - 0:1. Kým do prestávky sa Liptáci len bránili, druhá polovica bola celá v ich réžii. Dve sľubné hlavičky Martina Boďu však zneškodnil Milan Borjan a Slovan udržal tesný náskok.