Ružomberok odohrá duel 5. kola s Michalovcami o deň neskôr

Bratislava 16. augusta (TASR) - Po postupe futbalistov MFK Ružomberok do play off Európskej konferenčnej ligy zmenilo vedenie Niké ligy termín ich domáceho duelu 5. kola proti MFK Zemplín Michalovce. Duel odohrajú o deň neskôr ako bolo plánované, teda v nedeľu 25. augusta o 18.00 h.



Ružomberok úspešne zvládol dvojzápas tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy s chorvátskym klubom Hajduk Split a v play off o skupinovú fázu sa stretne s arménskym FC Noah. Prvý duel je v Jerevane na programe už v utorok 20. augusta o 18.00 h, odveta bude v Ružomberku vo štvrtok 29. augusta o 18.30 h.