Ružomberok odštartoval prípravu, príchody sa zatiaľ doťahujú

Program prípravných zápasov (ešte je v riešení posledný, ako generálka pred Európskou ligou):



14. júna: Ružomberok – Humenné (v Bešeňovej)



19. júna: Ružomberok - KF Egnatia (Abánsko) - na sústredení



22. júna: Ružomberok - NK Domžale (Slovinsko) – na sústredení



25. júna: Ružomberok - Rapid Bukurešť (Rumunsko) – na sústredení



29. júna: Tatran Liptovský Mikuláš – Ružomberok

Ružomberok 10. júna (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok odštartovali v pondelok prípravu na ďalšiu sezónu bez jedinej novej tváre. Späť sa však vrátila trojica hráčov z hosťovaní – Matúš Krištof, Gabriel Halabrín a Marko Kelemen. V kolónke odchodov momentálne figurujú dve mená – Marek Zsigmund, ktorý prestúpil do FC Košice a Juraj Kotula, s ktorým klub ukončil zmluvu.Na posilnení kádra pracujú v Ružomberku už od záveru predchádzajúcej sezóny.uviedol kouč Liptákov Ondřej Smetana.Mená hráčov, ktorí sú v hľadáčiku, však neprezradil.Tento týždeň sa nedávny víťaz Slovnaft Cupu bude pripravovať v domácich podmienkach a v nedeľu 16. júna odíde na sústredenie do slovinského kúpeľného meste Radenci, kde pobudne do 26. júna. V rámci tohto kempu mužstvo odohrá tri prípravné stretnutia.dodal Smetana.Do ďalšieho letného prípravného koláča sa v pondelok zahryzol aj ružomberský futbalový matador Ján Maslo.Tridsaťosemročný stopér dodal: